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Cronaca

Isola delle Correnti: sequestro preventivo per attività balneare

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La Procura di Siracusa ha notificato alla Lunimar un decreto di sequestro preventivo relativo all’attività balneare svolta all’Isola delle Correnti, a Portopalo di Capo Passero. Il provvedimento riguarda, in particolare, l’utilizzo di sdraio e ombrelloni.

Il titolare dell’attività, attraverso un messaggio sui social, ha espresso «piena fiducia nel lavoro della Magistratura», dichiarandosi sereno e pronto a dimostrare la correttezza del proprio operato.

Secondo la sua ricostruzione, l’attività sarebbe stata svolta sulla base dei titoli e delle autorizzazioni rilasciati dagli enti competenti, tra cui Soprintendenza di Siracusa, Genio Civile, Comune di Portopalo e Asp di Siracusa.

La contestazione riguarderebbe nello specifico le attrezzature da spiaggia, che, secondo il titolare, venivano noleggiate dai clienti e posizionate autonomamente sull’arenile.

I legali della società hanno già ricevuto mandato e presenteranno la documentazione amministrativa e tecnica a sostegno della posizione dell’attività. Il titolare ribadisce inoltre di non aver realizzato opere, scavi o interventi sulla spiaggia e di aver sempre operato, a suo dire, nel rispetto dell’ambiente e delle prescrizioni degli enti competenti.

La vicenda sarà ora sottoposta alle valutazioni dell’Autorità giudiziaria.

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