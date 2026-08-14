“Meditando, meditando”: il nuovo singolo di Paolo Greco

Fermarsi, lasciare andare la routine frenetica, prendere consapevolezza del proprio corpo e di ciò che abbiamo intorno. Questo è un invito, ma anche un viaggio di riscoperta in note proposto da “Meditando, meditando” di Paolo Greco.

Il percussionista, cantante e musico terapeuta torna nelle piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Deezer…) con un nuovo singolo, frutto di una ricerca musicale e sensibilità espressiva, che vuole scuotere l’ascoltatore dal torpore febbrile e farlo rallentare per ritrovare uno spazio di riflessione e ascoltare il proprio mondo interiore.

Attraverso melodie evocative e un’atmosfera intensa, “Meditando Meditando” propone un percorso musicale che unisce emozione, spiritualità e contemplazione. Un singolo che rimane fedele a un percorso artistico che esplora sonorità capaci di accompagnare momenti di relax, meditazione e benessere.

Questa nuova uscita apre un nuovo capitolo musicale e anticipa dei progetti dedicati alla musica ambient e alle composizioni originali.

Info su Palo Greco

Paolo Greco nasce come un’artista attento alla ricerca personale e artistica sull’uso del canto delle percussioni e musica che lo conduco verso un viaggio in tutto il mondo. Durante la sua carriera musicale ha inciso 24 cd prodotti e distribuiti in tutta Europa, ha collaborato con artisti del calibro di Tullio de Piscopo, Riccardo Fogli, Matt Bianco , Tony Dallara, Les Bonitas, Mario Tessuto, Los Marcellos Ferials e tanti altri.

Negli ultimi anni la sua musica vira verso l’introspezione e la meditazione, tanto da comporre e produrre le musiche dell’Osho Festival.