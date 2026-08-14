Ferragosto blindato a Marina di Priolo: sicurezza, viabilità e decoro rafforzati

PRIOLO GARGALLO – In occasione del Ferragosto, l’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo ha predisposto una serie di misure straordinarie per garantire sicurezza, ordine pubblico e decoro a Marina di Priolo, dove è previsto un forte afflusso di cittadini e turisti.

A comunicarlo è il sindaco Pippo Gianni, che ha rivolto innanzitutto gli auguri di buon Ferragosto alla cittadinanza, sottolineando il valore della giornata come momento di serenità, condivisione e fruizione delle bellezze del mare priolese. “Tolleranza zero contro il degrado”, è la linea indicata dall’Amministrazione, che ha attivato una vera e propria task force per fronteggiare le criticità legate alle giornate di maggiore presenza sul litorale.

Sul fronte della sicurezza, nelle serate del 14 e 15 agosto saranno intensificati i controlli grazie alla sinergia tra Polizia Municipale, anche in collaborazione con il Comune di Melilli, Polizia di Stato e Carabinieri. Previsti posti di blocco sulle principali arterie di accesso per contrastare la guida in stato di alterazione, oltre a pattuglie dedicate alla viabilità e al contrasto della sosta irregolare, con rimozione forzata dei veicoli.

Attenzione anche al rispetto delle regole in spiaggia: saranno effettuati controlli congiunti con la Capitaneria di Porto per prevenire falò abusivi, campeggi non autorizzati e l’installazione di tende sulle aree del litorale.

Per alleggerire il traffico e favorire gli spostamenti, nella serata del 14 agosto, vigilia di Ferragosto, sarà attivo il servizio aggiuntivo “Bus Mare Notte”, una navetta serale e notturna pensata per ridurre gli ingorghi e limitare lo stress da parcheggio.

Sul fronte del decoro urbano e dell’igiene, fino al 17 agosto saranno in azione squadre rinforzate di operatori ecologici IGM. L’Amministrazione ha inoltre disposto il raddoppio dei bagni chimici presenti sul litorale, che passeranno da 2 a 4, insieme a un incremento del personale impegnato nella pulizia dei servizi igienici pubblici e nella cura del Giardino del Mare.

Accanto alle misure di controllo e sicurezza, non mancherà anche un momento di svago per famiglie e bambini: il 15 agosto, dalle 10:00 alle 17:00, saranno installati gonfiabili acquatici per il divertimento dei più piccoli e dei più grandi.

Il sindaco Gianni ha infine ringraziato pubblicamente tutte le forze impegnate sul territorio durante le festività: dalle Forze di Polizia ai volontari di Protezione Civile e Misericordia, fino agli operatori commerciali che garantiranno servizi e assistenza ai presenti.

L’appello finale dell’Amministrazione è alla collaborazione di tutti, per trascorrere giornate di festa “serene e in piena sicurezza”.

FRASI CHIAVE

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