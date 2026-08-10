Via libera all’illuminazione in via Monti e piazza S. Francesco

Approvato l’emendamento a firma dei gruppi Insieme e Forza Italia presentato nell’ambito dell’assestamento del Bilancio di Previsione 2026/2028, che prevede 240 mila euro di nuovi investimenti.

L’intervento si articola in due stanziamenti da 120 mila euro ciascuno:

Il primo riguarda Via Luigi Monti, dove le risorse sono destinate al completamento dell’impianto di pubblica illuminazione: un intervento importante per migliorare l’illuminazione della strada e, conseguentemente, le condizioni di sicurezza e fruibilità dell’area.

Il secondo stanziamento riguarda Piazza San Francesco, a Villaggio Miano, per la quale vengono previsti 120 mila euro destinati alla riqualificazione. L’obiettivo è restituire maggiore qualità e dignità a uno spazio pubblico di riferimento per il quartiere, attraverso un investimento specificamente dedicato alla piazza.

«Abbiamo scelto di perseguire insieme questi obiettivi attraverso lo strumento dell’emendamento perché l’assestamento di bilancio deve essere anche l’occasione per dare risposte concrete ai quartieri. Via Luigi Monti e Villaggio Miano attendono interventi reali e risorse certe. Parliamo di 240 mila euro destinati a opere, non a spesa corrente: illuminazione pubblica da completare e uno spazio urbano da riqualificare».

Insieme e Forza Italia uniti da un emendamento nella convinzione che sulle opere utili alla città e sulla riqualificazione dei quartieri sia possibile costruire convergenze che vadano oltre le legittime visioni politiche.