Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Uncategorized

Palazzolo: sventato furto con spaccata in stazione di servizio

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

L’arrivo di una pattuglia di guardie giurate, allertata per il sabotaggio delle telecamere, ha sventato un furto con spaccato a Palazzolo Acreide. I malviventi erano entrati in azione intorno alle 4.30 del mattino alla stazione di servizio Eni, all’ingresso del paese. Si sono subito attivati staccando le telecamere di videosorveglianza. L’allarme è scattato alla centrale della Securitas, che ha inviato sul posto una pattuglia, giunta appena in tempo per mettere in fuga i malintenzionati.

Da una prima ricostruzione, il commando pare non sia riuscito a trafugare nulla. I carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce sull’ennesimo episodio di furto con spaccata avvenuto nel centro montano, l’ultimo dei quali, il mese scorso ai danni di una gioielleria in corso Vittorio Emanuele, sventrata con l’impiego di un cingolato.

Intanto, in un post, il sindaco Salvatore Gallo, pur elogiando l’operato delle forze dell’ordine, presenti di notte con pattuglie, ha annunciato di volere attivare le ronde di cittadini.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts