Palazzolo: sventato furto con spaccata in stazione di servizio

L’arrivo di una pattuglia di guardie giurate, allertata per il sabotaggio delle telecamere, ha sventato un furto con spaccato a Palazzolo Acreide. I malviventi erano entrati in azione intorno alle 4.30 del mattino alla stazione di servizio Eni, all’ingresso del paese. Si sono subito attivati staccando le telecamere di videosorveglianza. L’allarme è scattato alla centrale della Securitas, che ha inviato sul posto una pattuglia, giunta appena in tempo per mettere in fuga i malintenzionati.

Da una prima ricostruzione, il commando pare non sia riuscito a trafugare nulla. I carabinieri hanno avviato le indagini per fare luce sull’ennesimo episodio di furto con spaccata avvenuto nel centro montano, l’ultimo dei quali, il mese scorso ai danni di una gioielleria in corso Vittorio Emanuele, sventrata con l’impiego di un cingolato.

Intanto, in un post, il sindaco Salvatore Gallo, pur elogiando l’operato delle forze dell’ordine, presenti di notte con pattuglie, ha annunciato di volere attivare le ronde di cittadini.