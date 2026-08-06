È morto Francesco Guccini, addio al cantautore che ha raccontato l’Italia

Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, sull’Appennino tosco-emiliano, all’età di 86 anni. Il cantautore, scrittore e intellettuale modenese si è spento circondato dall’affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari.

A darne notizia è stata la famiglia, precisando che, nel rispetto delle volontà dell’artista, i funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. I familiari hanno chiesto che questo momento di dolore venga vissuto nella più assoluta intimità, ringraziando quanti si uniranno al lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per consentire al pubblico e a chi lo ha amato di rendergli omaggio, sarà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.

Nato a Modena il 14 giugno 1940, Francesco Guccini aveva trascorso gran parte dell’infanzia sull’Appennino tosco-emiliano, luogo che sarebbe rimasto centrale nella sua memoria personale e nella sua produzione artistica. Prima di diventare una delle voci più riconoscibili della canzone d’autore italiana, fu insegnante, giovane cronista alla Gazzetta di Modena e pubblicitario.

Nel mondo della musica entrò inizialmente come autore, quasi con riservatezza, firmando brani destinati a diventare fondamentali per la stagione beat e per la canzone italiana. Scrisse per Caterina Caselli e soprattutto per gruppi come Equipe 84 e Nomadi, contribuendo al successo di canzoni come “Auschwitz”, “Per fare un uomo”, “Dio è morto” e “Noi non ci saremo”.

Dagli anni Settanta, con il trasferimento a Bologna, Guccini divenne uno dei protagonisti più amati della stagione della canzone d’impegno. La sua figura, spesso associata all’immagine del cantautore con l’eskimo, entrò nell’immaginario collettivo di più generazioni. Nei suoi concerti la musica si intrecciava con racconti, monologhi, ironia e affondi poetici, in un equilibrio originale tra narrazione civile, memoria privata e cultura popolare.

Il suo repertorio ha attraversato decenni di storia italiana, consegnando al pubblico brani diventati veri inni collettivi. Tra le canzoni più iconiche figurano “La locomotiva”, “Piccola città”, “Il vecchio e il bambino”, “Vedi cara”, “Incontro”, “Autogrill”, “Canzone per un’amica”, “Cirano” e “L’avvelenata”. Testi capaci di unire racconto, critica sociale, malinconia e sarcasmo, con una scrittura densa di riferimenti letterari e musicali.

Nella sua opera convivono la poesia italiana, Borges, Bob Dylan, la poetica Beat, la Bibbia, Procopio di Cesarea, Cervantes, Dumas e Barthes. Un universo culturale vastissimo, rielaborato con una lingua personale, colta e popolare insieme, che ha reso Guccini una figura unica nel panorama italiano.

Nel 2012, dopo la pubblicazione di “L’ultima Thule”, annunciò il ritiro dalla scena musicale attiva, rinunciando a nuovi dischi e concerti per dedicarsi alla scrittura. Anche nella narrativa confermò la sua vocazione al racconto e alla memoria: nel 2020 entrò nella cinquina del Premio Campiello con “Tralummescuro” edito da Giunti.

Con la morte di Francesco Guccini scompare una delle voci più autorevoli e riconoscibili della cultura italiana contemporanea. Cantautore, scrittore, osservatore disincantato del proprio tempo, ha trasformato la canzone in racconto civile e letterario, lasciando un patrimonio artistico destinato a restare nella memoria collettiva.