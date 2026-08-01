Alessandro Mauro, dall’organo liturgico alle crociere internazionali

Alessandro Mauro, il musicista siciliano che porta l’eccellenza italiana nel mondo: dall’organo liturgico ai palcoscenici delle crociere internazionali.

Di fronte a certi percorsi artistici, il curriculum smette di essere un semplice elenco di titoli e diventa il racconto di una vita dedicata alla musica. È ciò che accade leggendo la storia professionale del maestro Alessandro Mauro, musicista di Melilli, in provincia di Siracusa, che negli anni ha saputo costruire una carriera fondata su studio, disciplina e una straordinaria capacità di attraversare mondi musicali solo apparentemente lontani.

Dalla musica sacra al jazz, dalle basiliche siciliane ai teatri delle navi da crociera che solcano gli oceani, Alessandro Mauro rappresenta quella generazione di musicisti italiani che, lontano dai riflettori della televisione, contribuisce ogni giorno a esportare cultura e qualità artistica.

La sua formazione racconta una scelta di vita. Dopo gli studi superiori, decide di investire completamente nel linguaggio universale della musica, conseguendo al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania il diploma accademico di primo e secondo livello in Organo e, successivamente, il diploma accademico in Pianoforte Jazz. Un percorso che continua ancora oggi con ulteriori studi finalizzati all’insegnamento e alla formazione musicale.

Ma ciò che colpisce maggiormente non è soltanto il valore accademico dei titoli conseguiti. È la loro concreta traduzione in esperienza professionale.

Negli ultimi anni Alessandro Mauro ha calcato i palcoscenici di prestigiosi hotel siciliani, ha svolto attività didattica, ha collaborato con istituzioni musicali e conservatori, fino a raggiungere uno dei traguardi più prestigiosi della sua carriera: l’ingresso come pianista professionista nelle navi da crociera della compagnia Ponant.

Tra il 2025 e il 2026 ha portato la propria musica davanti a un pubblico internazionale navigando tra Australia, Argentina e Antartide. A bordo ha ideato concerti a lume di candela, serate dedicate alle grandi colonne sonore del cinema e spettacoli pianistici che hanno riscosso l’apprezzamento di ospiti provenienti da tutto il mondo. Un riconoscimento che testimonia non soltanto il talento esecutivo, ma anche la capacità di trasformare ogni esibizione in un’esperienza culturale.

Le radici, però, restano profondamente siciliane.

Per oltre trent’anni Alessandro Mauro ha prestato servizio come organista nelle chiese del territorio, accompagnando la liturgia con quella sensibilità musicale che costituisce uno degli elementi più preziosi della tradizione ecclesiastica italiana. Una vocazione che si affianca all’attività di direttore di coro, compositore e ricercatore.

Nel 2020 fonda l’Associazione Culturale Musicale “Ludwig Van Beethoven”, con l’obiettivo di promuovere concerti, iniziative artistiche e progetti di valorizzazione della cultura musicale. Da allora l’associazione è diventata un punto di riferimento per numerosi eventi dedicati alla musica classica, al jazz e al repertorio sacro.

Accanto all’attività concertistica emerge anche quella editoriale. Alessandro Mauro è autore di pubblicazioni dedicate alla musica liturgica e alla storia musicale del territorio, frutto di un meticoloso lavoro di ricerca e recupero delle tradizioni locali. Opere che testimoniano una convinzione precisa: la musica non è soltanto spettacolo, ma anche memoria collettiva, identità culturale e patrimonio da custodire.

La sua figura professionale è oggi quella di un artista completo: organista, pianista jazz, compositore, direttore di coro, percussionista, docente e divulgatore musicale. Un percorso costruito senza scorciatoie, attraverso anni di studio, servizio e continua crescita artistica.

In un tempo in cui il successo viene spesso misurato dalla popolarità sui social network, la storia di Alessandro Mauro ricorda invece il valore della competenza, della formazione e della dedizione. È il ritratto di un musicista che ha scelto di lasciare parlare il proprio lavoro, trasformando il talento in una carriera internazionale e mantenendo sempre vivo il legame con la sua terra.

Perché l’eccellenza italiana continua a viaggiare nel mondo anche attraverso artisti come lui: professionisti che, con discrezione e autorevolezza, fanno della musica un autentico ambasciatore della cultura.