Estate Augustana: approvato il ricco cartellone di eventi

Augusta – Una giornata cruciale per l’estate augustana. Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale della variazione di bilancio che finanzia numerosi interventi e opere pubbliche, la Giunta ha dato il via libera al programma “Augusta d’Estate 2026” con delibera n° 253.

Un’estate diffusa in tutta la città

Il cartellone prevede un calendario fitto di eventi musicali, culturali, ricreativi e sportivi che attraverseranno l’intero territorio comunale nei mesi di agosto e settembre. Dal centro storico alle frazioni, nessuna zona resterà esclusa: Piazza Castello, Piazza D’Astorga, Belvedere Badiazza nel cuore della città, Piazza Fontana e Piazza Mattarella in Borgata, Piazza Marcello Giordani e Faro Santa Croce al Monte, fino a Piazza Castello Aragonese e Belvedere a Brucoli e Agnone Bagni.

Tradizione e grandi nomi

Un programma che valorizza le realtà locali senza dimenticare gli appuntamenti più attesi dalla cittadinanza, espressione della storia e dello spirito comunitario augustano. Tra le proposte spiccano big della musica leggera italiana, volti noti del cabaret, rassegne jazz, sfilate di moda, esibizioni sportive e spettacoli folk. Immancabili le sagre che celebrano le radici marinare della città.

Investimento e collaborazioni

Il Comune garantirà l’intera infrastruttura tecnica: palchi modulari, service audio-luci, camerini, generatori, materiale pubblicitario, servizi igienici, navette e copertura dei diritti SIAE. Il cartellone sarà cofinanziato dalla Regione Siciliana e dalle imprese del territorio.

Si parte domenica 2 agosto

L’apertura ufficiale è fissata per domenica 2 agosto alle ore 22:00 in Piazza Castello con “Voglio tornare negli anni novanta“, l’evento che darà il via alla stagione estiva 2026. Il programma completo sarà presentato nei prossimi giorni.