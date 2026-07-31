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Cronaca, Italia, Sicilia, Siracusa

Incendio minaccia villette nella zona di Ognina

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Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio nelle campagne adiacenti alla località balneare di Ognina.

Le fiamme hanno rapidamente interessato un’ampia area di sterpaglie e alberi, avanzando fino a minacciare alcune villette presenti nella zona. Il rogo ha provocato momenti di forte apprensione tra residenti e proprietari degli immobili.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e contenimento del fronte di fuoco per evitare ulteriori danni e impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni.

Secondo le prime informazioni, l’incendio avrebbe già danneggiato alcuni pali dell’illuminazione pubblica e cavi sottostradali. Restano in corso le verifiche per quantificare l’entità dei danni e accertare le cause del rogo.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e due ambulanze per soccorrere persone forse colte da malore per avere inalato il fumo denso sprigionato dalle fiamme.

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