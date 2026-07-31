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Catania, Cronaca, Italia, Paternò, Sicilia

Bimbo di tre anni trovato solo in strada nel Catanese: madre denunciata

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Un bambino di tre anni è stato trovato da solo in strada nel centro abitato di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Il piccolo, che vagava senza alcun adulto accanto, è stato notato e messo in sicurezza dai carabinieri della Radiomobile della compagnia di Paternò.

I militari dell’Arma sono intervenuti per proteggere il minore e avviare immediatamente gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto. Dopo una serie di ricerche, i carabinieri sono riusciti a rintracciare la madre del bambino.

Il piccolo è stato quindi riaffidato alla donna, che è stata denunciata per abbandono di minore. Restano in corso gli approfondimenti per chiarire le circostanze che hanno portato il bambino ad allontanarsi e a trovarsi da solo in strada.

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