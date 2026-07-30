Messina, crolla palazzina a Pistunina: dispersi e almeno cinque feriti gravi

Seguici e aiutaci a crescere

Una palazzina è crollata a Messina, in località Pistunina, lungo la strada statale 114. Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco, impegnati sul posto con diverse squadre, ci sarebbero persone disperse sotto le macerie.

La struttura, su più livelli, ospitava attività commerciali ai piani inferiori e abitazioni nella parte superiore. L’allarme è scattato dopo le segnalazioni dei familiari di alcuni residenti, che non riuscivano a mettersi in contatto con i propri parenti.

Il bilancio provvisorio parla di almeno cinque persone gravemente ferite. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in codice rosso al Policlinico di Messina, dove è stato attivato il piano di emergenza interno per fronteggiare l’arrivo dei pazienti. Richiamati anche medici da altri ospedali per garantire il supporto sanitario necessario.

Sul luogo del crollo proseguono le operazioni di ricerca e soccorso. I vigili del fuoco stanno lavorando tra le macerie per verificare la presenza di eventuali dispersi e mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l’immediata attivazione del Centro operativo comunale per il coordinamento delle attività di assistenza e supporto alla popolazione coinvolta. Attivati anche i Servizi sociali del Comune, chiamati a fornire sostegno alle famiglie interessate dall’emergenza.

Restano da chiarire le cause del crollo. Gli accertamenti sono in corso, mentre l’intera zona resta presidiata dai soccorritori e dalle autorità competenti.