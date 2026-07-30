Incendi a Siracusa, Spada (PD): “Finalmente i 3,5 milioni di euro per i ristori del 2023”

I danni per gli incendi che hanno riguardato Siracusa nel 2023 potranno avere i ristori, grazie a un emendamento inserito nella Variazione di Bilancio Regionale al voto a settembre.

Una battaglia, dice Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino portata avanti negli ultimi anni “nell’interesse del territorio, e finalmente la Regione farà il suo dovere”.

Un impegno assunto con l’assessore al ramo Alessandro Dagnino e che prevede appunto l’inserimento delle somme – 3,5 milioni di euro – per i ristori da destinare ai cittadini siracusani per gli incendi che hanno colpito migliaia di ettari di terreno.

“Nei giorni scorsi avevo annunciato di voler occupare i banchi della maggioranza del Governo se non fosse trattato l’argomento, perché quelle siracusane non sono famiglie di Serie B. Successivamente, in Commissione Bilancio, ho avuto un confronto con l’assessore Dagnino che si è assunto l’impegno di inserire, direttamente con un atto di Giunta, questo emendamento nella prossima Variazione di Bilancio prevista a settembre”.

Un primo passo verso la risoluzione del problema a detta di Spada e che attende i primi di settembre per la discussione delle Variazioni “Continuerò a impegnarmi – conclude – e a vigilare affinchè le tempistiche vengano rispettate”.