Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Politica, Sicilia, Siracusa

Incendi a Siracusa, Spada (PD): “Finalmente i 3,5 milioni di euro per i ristori del 2023”

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

I danni per gli incendi che hanno riguardato Siracusa nel 2023 potranno avere i ristori, grazie a un emendamento inserito nella Variazione di Bilancio Regionale al voto a settembre.

Una battaglia, dice Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino portata avanti negli ultimi anni “nell’interesse del territorio, e finalmente la Regione farà il suo dovere”. 

Un impegno assunto con l’assessore al ramo Alessandro Dagnino e che prevede appunto l’inserimento delle somme – 3,5 milioni di euro – per i ristori da destinare ai cittadini siracusani per gli incendi che hanno colpito migliaia di ettari di terreno.

Nei giorni scorsi avevo annunciato di voler occupare i banchi della maggioranza del Governo se non fosse trattato l’argomento, perché quelle siracusane non sono famiglie di Serie B. Successivamente, in Commissione Bilancio, ho avuto un confronto con l’assessore Dagnino che si è assunto l’impegno di inserire, direttamente con un atto di Giunta, questo emendamento nella prossima Variazione di Bilancio prevista a settembre”.

Un primo passo verso la risoluzione del problema a detta di Spada e che attende i primi di settembre per la discussione delle Variazioni “Continuerò a impegnarmi – conclude – e a vigilare affinchè le tempistiche vengano rispettate”.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts