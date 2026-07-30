Ars: via libera a 50 milioni di euro per la Sicilia su disabilità, incendi e trasporti

La manovra finanziaria dello stralcio 1030 discussa alla IV commissione ARS guidata da Giuseppe Carta dà il via libera all’arrivo di interventi per circa 50 milioni di euro in Sicilia per le famiglie, il territorio e le imprese.

I fondi sono destinati a persone con disabilità e malati gravissimi, emergenza incendi, agricoltura, continuità territoriale, tutela del suolo agricolo e sblocco delle assunzioni all’AST e nella SEUS.

«Abbiamo messo al centro – dice Carta – il sostegno alle famiglie, la tutela dei più fragili, la difesa del territorio, il comparto agricolo e il rafforzamento dei servizi pubblici – ha spiegato L’on. Giuseppe Carta -. Si tratta di un pacchetto di importanti misure, per circa 50 milioni di euro, che serviranno a dare risposte concrete al territorio ed ai cittadini».

Sconti collegamenti aerei, servizi per persone con disabilità e scuole

Nel dettaglio, fra le misure previste figurano:

6,5 milioni di euro per incrementare il contributo destinato ai residenti siciliani e gli sconti sui collegamenti aerei

8 milioni di euro per il Fondo dedicato alle persone disabili gravi e ai malati gravissimi

3 milioni di euro per il potenziamento dei servizi ASACOM nelle scuole

25 milioni di euro per gli interventi legati all’emergenza incendi e agli eventi calamitosi del 2026, con risorse destinate alla Protezione Civile e al ristoro del comparto agricolo.

Impianti fotovoltaici e servizi sanitari

Tra le novità più significative anche la definizione delle aree idonee per gli impianti fotovoltaici con il limite dello 0,8% della Superficie Agricola Utilizzata. Misura pensata per unire lo sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela del suolo agricolo e del paesaggio siciliano.

Il provvedimento prevede anche lo sblocco delle assunzioni all’AST e nella SEUS permettendo così di rafforzare gli organici e migliorare i servizi sanitari e di emergenza sul territorio.

Risorse per i ristori degli incendi 2023

Durante il dibattito in aula Carta ha parlato anche di stanziare risorse per i ristori degli incendi del 2023 che hanno colpito il Siracusano, in particolare i territori di Melilli, Augusta e Priolo.

Grazie al confronto con il Governo Regionale è stato assunto l’impegno a inserire nella prossima manovra finanziaria regionale 4 milioni di euro necessari a garantire i ristori alle famiglie e alle imprese ancora in attesa dei contributi.