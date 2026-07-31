Siracusa: medico vince la causa ma l’Asp non lo reintegra

Vince una causa, ma al momento tutto rimane fermo. È quanto accaduto nella vicenda del medico Gaetano Fiore, di cui si è discusso stamattina all’Open Land in presenza dell’avvocato Maurizio Papa e dello stesso medico.

Un contenzioso che crea amarezza, in quanto nonostante la vittoria della causa contro l’Asp e la sentenza da parte del Tribunale di Siracusa ancora il medico non è stato reintegrato e non ha ricevuto alcun pagamento.

La sentenza dichiara che l’Asp deve ripristinare la posizione economica e previdenziale e provvedere al pagamento delle spese di lite e consulenza tecnica.

Origini della vicenda del medico e della causa contro l’Asp

La vicenda inizia quando il medico ottiene il mantenimento in servizio fino al compimento dei 70 anni, con scadenza al 31 dicembre 2027. Ma subentrano delle visite mediche e accertamenti, dopo i quali l’Asp dichiara Fiore inidoneo alla mansione specifica. “Noi abbiamo impugnato – dice l’avvocato Papa – il provvedimento dell’ASP che riguardava l’esclusione dalla mansioni specifiche e dopo un lungo iter giudiziario abbiamo avuto da parte del Tribunale un’ordinanza che ha riconosciuto l’illegittimità di questo comportamento e ha ordinato all’ASP con l’ordine immediato di riammissione in servizio del dottore Fiore.

Ma ad oggi l’Asp non ha eseguito in maniera completa il provvedimento e Fiore si trova fuori dal servizio dell’ospedale. Dopo una serie di interlocuzioni con l’Asp e pec, l’Asp pretende a sottoporre di nuovo a visite di idoneità il medico, nonostante l’idoneità dichiarata dal Tribunale“.

Il provvedimento prevedeva anche la ricostruzione sia a livello economico, sia contributivo per la posizione del medico Fiore, ma tutt’oggi nonostante anche un decreto ingiuntivo del 1 luglio per le retribuzioni non ha ricevuto l’importo che sarebbe pari a 130 mila euro.

Una condizione, che crea amarezza: “Sono molto amareggiato – dice Gaetano Fiore – ma non è colpa mia, i giudici si sono espressi, l’Asp continua a essere reticente. Tutto è cominciato il 19 luglio 2024 in un modo molto scabroso: in un giorno mi sono arrivate 3 pec, Carabinieri e Polizia a casa; ma tutto invano perché erano cose false come si è dimostrato. Credo fermamente nella giustizia e nella legalità. “.