Messina, crollo a Pistunina: individuato il corpo di Carmelo Leone, ancora cinque dispersi

È stato individuato sotto le macerie il corpo di una delle sei persone disperse nel crollo dell’edificio avvenuto ieri a Messina, in località Pistunina, lungo la strada statale 114. Si tratta dell’imprenditore Carmelo Leone.

I vigili del fuoco, impegnati senza sosta nelle operazioni di ricerca e soccorso, stanno procedendo al recupero del corpo, rimasto incastrato sotto un solaio. Le attività proseguiranno per individuare gli altri cinque dispersi.

Restano ancora sotto le macerie Sara Leone e Rosa Leone, sorelle della vittima, Santino Magazzù, marito di Rosa Leone, Lhairu Warnakulasuriya, domestico di origine cingalese che si trovava con loro, e Alessandra Frazzica, commessa messinese del bazar cinese situato al primo piano dello stabile.

La palazzina crollata ospitava attività commerciali ai piani inferiori e abitazioni nella parte superiore. L’allarme era scattato dopo le segnalazioni dei familiari di alcune persone residenti o presenti nell’edificio, che non riuscivano a mettersi in contatto con i propri congiunti.

Il bilancio resta provvisorio. Almeno cinque persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasferite in codice rosso dal personale del 118 al Policlinico di Messina, dove è stato attivato il piano di emergenza interno per fronteggiare l’arrivo dei feriti. Richiamati anche medici da altri ospedali per garantire il supporto sanitario necessario.

Sul posto operano diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle attività di scavo, messa in sicurezza e verifica dell’area interessata dal cedimento. Le operazioni risultano particolarmente complesse a causa della presenza di macerie instabili e del corpo individuato sotto un solaio.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale per il coordinamento delle attività di assistenza e supporto alla popolazione coinvolta. Attivati anche i Servizi sociali del Comune, a disposizione delle famiglie interessate dall’emergenza.

Restano da accertare le cause del crollo. L’area di Pistunina resta presidiata dai soccorritori e dalle autorità competenti, mentre proseguono le ricerche dei cinque dispersi.