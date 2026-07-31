Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Attualità, Sicilia, Siracusa

Siracusa: ultimo saluto a Franco Neri sabato mattina

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Ultimo saluto al “padre della cannolo terapia” Franco Neri, scomparso due giorni fa, previsto sabato 1 agosto alle ore 10.00 presso il Santuario della Madonna delle Lacrime.

La famiglia fa sapere che chi vorrà potrà effettuare una libera donazione a sostegno dei progetti territoriali di assistenza dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Una scelta che sta alla base delle tante iniziative di solidarietà pro Aism realizzate da Franco Neri. 

A tal proposito, i volontari dell’Aism saranno presenti all’ingresso esterno del Santuario di via del Santuario (marciapiede di fronte all’ex Casa del Pellegrino) con un punto di raccolta delle offerte.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts