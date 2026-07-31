Siracusa: ultimo saluto a Franco Neri sabato mattina

Ultimo saluto al “padre della cannolo terapia” Franco Neri, scomparso due giorni fa, previsto sabato 1 agosto alle ore 10.00 presso il Santuario della Madonna delle Lacrime.
La famiglia fa sapere che chi vorrà potrà effettuare una libera donazione a sostegno dei progetti territoriali di assistenza dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Una scelta che sta alla base delle tante iniziative di solidarietà pro Aism realizzate da Franco Neri.
A tal proposito, i volontari dell’Aism saranno presenti all’ingresso esterno del Santuario di via del Santuario (marciapiede di fronte all’ex Casa del Pellegrino) con un punto di raccolta delle offerte.