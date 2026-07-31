Asp Siracusa: riapre il PPI pediatrico a Lentini e ambulatorio pediatrico nei giorni feriali

Seguici e aiutaci a crescere

Un provvedimento straordinario che porta alla riapertura a Lentini del Punto di Primo Intervento Pediatrico (PPI-P) e un ambulatorio pediatrico aziendale, in due giornate feriali, per la continuità assistenziale ai piccoli pazienti del territorio.

Il provvedimento adottato dall’Asp Siracusa, con due distinte deliberazioni dal commissario straordinario Gioacchino Iraci, ha l’obiettivo di intervenire sul pensionamento dei pediatri di libera scelta del distretto.

A seguito del pensionamento (dal 31 luglio) i genitori del comprensorio di Lentini da mercoledì 5 agosto 2026 possono usufruire del presidio senza spostarsi nei comuni vicini di Carlentini e Francofonte.

La risposta organizzativa dell’Azienda, pianificata dalla Direzione Sanitaria con il Dipartimento dell’Assistenza Distrettuale e dell’Integrazione Socio Sanitaria (ADISS) diretto da Anselmo Madeddu e dell’Unità operativa Cure Primarie guidata da Lorenzo Spina, combina la riapertura del PPI Pediatrico ordinario attivo nei giorni:

prefestivi e festivi (dalle ore 8 alle ore 20 come a Noto, Siracusa e Augusta)

con l’attivazione straordinaria di un ambulatorio feriale per una copertura specifica nelle giornate di mercoledì (dalle ore 8 alle ore 14 e di giovedì, dalle ore 14 alle ore 20).

Un’iniziativa per la carenza di risorse umane

Il servizio si svolge a piano terra dell’ospedale di Lentini di fronte alla Cardiologia, dove le famiglie possono accedere liberamente per ricevere visite mediche, cure di primo livello e la prescrizione di farmaci o esami.

“L’Istituzione di queste misure straordinarie – dichiara il commissario straordinario Gioacchino Iraci – dimostra concretamente l’impegno dell’Azienda nel mettere in campo tutti i mezzi a disposizione per risolvere le criticità legate alla carenza di risorse umane. A fronte degli avvisi andati deserti per il conferimento di incarichi provvisori a tempo determinato, nell’attesa che la Regione proceda con la nomina dei nuovi pediatri titolari, l’Azienda ha agito tempestivamente per tutelare i bambini del territorio ed evitare che le famiglie subiscano disagi“.

La riattivazione del Punto di primo intervento pediatrico festivo e l’integrazione con il turno feriale di mercoledì e giovedì rappresentano, dunque, una soluzione efficace per la comunità locale. “La scelta di collocare il servizio all’interno della struttura ospedaliera di Lentini – spiega il direttore sanitario Salvatore Madonia – assicura standard assistenziali idonei e precisi punti di riferimento per l’utenza, consentendo di intercettare le esigenze sanitarie pediatriche ed evitando sovraffollamenti o trasferimenti fuori comune“.

Pediatri reclutati secondo i criteri e assetto flessibile

Il direttore delle Cure Primarie Lorenzo Spina aggiunge che l’operatività del servizio è possibile grazie ai pediatri in regime libero-professionale aderenti all’avviso aziendale: “Il reclutamento e la regolamentazione delle attività – precisa – seguono rigorosamente i criteri fissati dall’Accordo Integrativo Regionale e dal Regolamento aziendale sui Punti di Primo Intervento Pediatrico”.

Mentre “L’assetto predisposto – conclude il direttore del Dipartimento ADISS Anselmo Madeddu – ha un carattere flessibile e calibrato sul fabbisogno effettivo della popolazione pediatrica priva di pediatra di libera scelta in vista delle successive procedure della Regione Siciliana per l’assegnazione definitiva degli incarichi a tempo indeterminato“.