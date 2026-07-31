Siracusa: scomparso il giudice Salvo Barbara

È morto il Dottor Salvo Barbara, magistrato in servizio al tribunale di Siracusa per molti anni.

Figura di spicco nel panorama giudiziario e istituzionale, il Dottor Salvo Barbara ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la giustizia civile e penale nel territorio di Siracusa e non solo.

Nato a Lagonegro (Potenza) il 23 ottobre 1942, il Dottor Barbara ha legato indissolubilmente la sua prestigiosa carriera alla città aretusea, distinguendosi per competenza giuridica, rigore morale e profondo senso dello Stato. Nel corso dei suoi anni di servizio nella magistratura, ha ricoperto incarichi di primissimo piano, culminati nella nomina e nello svolgimento delle funzioni di Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Siracusa.

Sotto la sua guida, la Sezione Civile ha affrontato le complessità del contenzioso con un costante focus sull’efficienza, sulla qualità delle decisioni e sulla tutela dei diritti dei cittadini. Magistrato stimato non solo per le indiscusse doti professionali ma anche per l’integrità e l’equilibrio con cui ha sempre esercitato il proprio ruolo, il Dottor Salvo Barbara lascia un segno indelebile nel tessuto giuridico e istituzionale della comunità siracusana.