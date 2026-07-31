Incendio tra Arenella e Ognina: due anziani in ospedale dopo aver inalato fumo

Momenti di paura nel pomeriggio nelle campagne tra le località balneari di Arenella e Ognina, nel territorio di Siracusa, dove un vasto incendio ha messo a rischio diverse abitazioni.

Le fiamme, alimentate dal caldo intenso e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente, divorando sterpaglie e alberi e causando danni anche ad alcuni pali dell’illuminazione pubblica e ai cavi telefonici.

Il rogo ha raggiunto diverse villette della zona, tra cui quella abitata da una coppia di anziani. Marito e moglie hanno inalato il fumo che aveva invaso l’abitazione, accusando problemi respiratori.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 in via delle Murene. Dopo le prime cure, i due coniugi sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Siracusa per essere sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari a seguito dell’intossicazione da fumo.

Per domare l’incendio sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i controlli sul territorio e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.