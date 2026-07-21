Salerno: al via con “Io Mi Proteggo” nei luoghi della movida

Salerno cornice della fase estiva “Io mi proteggo”, campagna cominciata il 16 luglio ideata e promossa dalla Fondazione La Crisalide in Rete. Obiettivo: diffondere la cultura della prevenzione e del consenso nei luoghi di ritrovo giovanili.

Dopo la prima tappa svolta presso gli istituti superiori e campus universitario, ora tocca al punto nevralgico della movida salernitana, il locale Goccia a Mare.

Una serata, dove le operatrici e volontarie del Centro Antiviolenza Febe hanno distribuito gratuitamente i kit reattivi sotto forma di braccialetti: dispositivi di semplice utilizzo pensati per rilevare la presenza di sostanze alteranti nei drink, offrendo uno strumento concreto di consapevolezza e tutela della propria autodeterminazione.

La campagna proseguirà tutta l’estate nei luoghi della movida salernitana, con attività di sensibilizzazione e distribuzione dei dispositivi per ribadire che la sicurezza non deve mai tradursi in una limitazione della libertà, ma nella condizione essenziale per vivere la notte e il tempo libero in piena disponibilità e serenità.



Iniziativa in collaborazione con le istituzioni

L’iniziativa prevede una collaborazione istituzionale e territoriale del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL Salerno, diretto dalla Dott.ssa Antonella Grandinetti, il supporto tecnico fornito da Bellizzi Farm S.r.l. nella persona del Direttore Tecnico Lidia Lambiase, che ha dato il contributo per il reperimento e la fornitura dei kit.



Nella serata la presenza anche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno. “L’Arma dei Carabinieri – ha dichiarato Roberta Bolettieri, Presidente della Fondazione La Crisalide in Rete – rappresenta un presidio fondamentale di fiducia e di prossimità. La loro presenza al nostro fianco testimonia un impegno autentico verso la tutela delle donne e dei più giovani. “Io Mi Proteggo” nasce proprio da questa alleanza: un lavoro di rete tra istituzioni, Terzo Settore e cittadini per costruire spazi di socialità fondati sulla libertà e sulla cultura del consenso”.

In merito all’iniziativa, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Salerno, Maggiore Antonio Corvino, ha sottolineato: “L’evento è stato il primo di una serie di iniziative analoghe presso i maggiori locali di intrattenimento della movida estiva ed è espressione della fondamentale attività di prevenzione che costituisce l’essenza del servizio d’istituto dell’Arma dei Carabinieri.

Durante l’anno scolastico, insieme alla dottoressa Roberta Bolettieri e alle instancabili volontarie del Centro Antiviolenza Febe, abbiamo incontrato tantissimi giovani ai quali abbiamo spiegato quanto sia giusto divertirsi ma quanto sia fondamentale farlo con coscienza.

Il progetto “Io Mi Proteggo”, manifesto dell’alleanza tra Istituzioni, associazioni e cittadini, è un segnale in più e rappresenta un servizio ulteriore di prossimità alla popolazione”.