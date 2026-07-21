Augusta: campo sportivo Fontana e la fruizione alle società sportive

La civica amministrazione prosegue ad Augusta l’impegno per offrire il rinnovato Campo sportivo “Fontana” alla fruizione delle Società sportive che inizieranno il campionato 2026 /27.

Giuseppe Carrabino, assessore allo Sport della Città di Augusta, spiega che nei giorni scorsi su delega del Sindaco Giuseppe Di Mare ha presieduto con esito positivo la Commissione Pubblici Spettacoli per definire gli ultimi accorgimenti richiesti dalle parti coinvolte, unitamente ad un sopralluogo congiunto con l’Autorità di P.S. per le competenze in materia di sicurezza.

Nuovo regolamento per revisione tariffe del campo sportivo Fontana

Per quanto riguarda la revisione delle tariffe per la fruizione del Centro sportivo, già deliberate dalla Giunta Comunale poco prima della fine della legislatura, Concetto Cacciaguerra presidente della S.S. Megarese, ha già incontrato per tre volte il sindaco Di Mare.

E ha ricevuto rassicurazioni sul fatto che il Consiglio comunale provvederà dopo la redazione del nuovo regolamento. “Come con le altre società – dichiara Giuseppe Carrabino – con le quali ci siamo riuniti, le nostre porte sono aperte e il dialogo non si concluderà mai, ma forzare pubblicamente la mano andando in maniera isolata, dubito sia il modo giusto per rapportarsi.

Le questioni poste dalla Megarese hanno già ricevuto risposte e il primo anno di gestione del rinnovato impianto rappresenterà anche una fase di sperimentazione.

Ci saranno i necessari correttivi – conclude – ma chi decide di fare calcio sa che si tratta anche di un mondo imprenditoriale. Cacciaguerra pensi alla squadra che vuole sia rappresentativa della città, noi continueremo a gestire il campo da calcio finalmente restituito alla collettività”.