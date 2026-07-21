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Infrastrutture, Sicilia, Siracusa

Siracusa: al via i lavori impianto di illuminazione in Cda Tivoli

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Via libera oggi con i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione a Siracusa in Cda Tivoli. L’intervento tanto atteso da molti anni dai residenti della zona servirà al miglioramento della sicurezza e della fruibilità della viabilità.

Cosa prevedono i lavori

L’opera, duqnue, prevede l’installazione di 90 pali di illuminazione alimentati a energia solare lungo un tratto di circa 2,3 chilometri della Strada Provinciale 53 Cretazzo, Cifalino e Cavadonna. Ogni punto luce sarà dotato di pannelli fotovoltaici integrati per un sistema moderno, efficiente e sostenibile dal punto di vista energetico.

Con l’avvio di questo cantiere – dichiara il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa – diamo finalmente risposta a un’esigenza più volte rappresentata dagli abitanti di Contrada Tivoli.

È un intervento importante che migliorerà la sicurezza della circolazione, soprattutto nelle ore serali e notturne, e offrirà un servizio atteso da tempo da chi vive quotidianamente questa parte del territorio.”

Siracusa illuminazione cda Tivoli finanziamenti

L’intervento è finanziato con fondi statali nell’ambito del Decreto Ministeriale n. 123 del 19 marzo 2020, relativo ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Per un percorso, quindi, di riqualificazione della rete viaria provinciale che investe coniugando sicurezza, innovazione e sostenibilità ambientale.

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