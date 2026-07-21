Sun Club Sr ai Campionati Regionali: Moceo e Lentini alle fasi nazionali

Un’incetta di medaglie per i nuotatori del Sun Club Siracusa che hanno partecipato ai Campionati Regionali di Categoria disputati a Catania dal 15 al 19 luglio. Gli atleti del settore agonistico si sono distinti per tempi e piazzamenti, confermando la qualità del lavoro portato avanti ogni giorno dall’equipe di istruttori e tecnici.

Medaglie del Sun Club ai campionati: gare femminili

Nelle gare femminili si sono contraddistinte:

Per la categoria Cadette, Giuliana Lentini ha vinto la la medaglia d’oro nei 200 farfalla con il tempo di 2.21.75 e il primo posto anche nei 400 misti con 5.05.81: il risultato permetterà alla giovanissima siracusana di partecipare ai Campionati Italiani di categoria a Roma a fine mese. Per lei anche tre medaglie d’argento nei 400, 800 e 1500 stile libero, oltre al bronzo nei 200 dorso.

Per la categoria Juniores, Giorgia Moceo che conquistato l’oro nei 200 misti (2.25.88) e nei 400 misti (5.13.89). Ai due primi posti si aggiungono l’argento nei 100 e nei 200 rana, e il bronzo nei 50 rana.

Categoria ragazzi Alice Moceo con l’oro conquistato nei 100 rana (1.17.80) e nei 200 (2.53.06), e l’argento nella gara da 50 metri.

Tra le altre atlete, Alessia Guglielmino che ha portato a casa l’argento nei 100 e 200 dorso e il bronzo nei 50 dorso e nei 200 misti, mentre Beatrice Latina ha chiuso con il bronzo nei 100 dorso categoria Cadette.

Gare maschili e staffette

Nelle gare maschili invece hanno vinto:

Alessandro Elicona con l’oro nei 400 misti categoria Ragazzi 14 anni con il tempo di 5.07.59 e l’argento nei 200 misti.

Leonardo Bartolone, nella stessa categoria, ha conquistato l’argento nei 200 dorso.

G. Moceo, Latina, Guglielmino e Lentini per le staffette con una medaglia d’argento e due di bronzo: sul secondo gradino del podio la 4×200 stile libero categoria Cadette. Le stesse ragazze hanno conquistato il terzo posto nella 4×100 misti, mentre l’ingresso in acqua di Scarpaci per Guglielmino ha permesso di conquistare il bronzo nella 4×100 stile libero.

La società siracusana si conferma ai primissimi posti nel nuoto regionale. La spedizione, accompagnati dagli allenatori Giuseppe Incremona e Giorgia Gallo, ha visto anche la partecipazione di Giorgia Gianni, Emma Catera, Marta Partescano, Ginevra Azzaro, Carlotta Lo Verde, Jacopo Catera, Angelo Tamburini, Sebastiano Di Caro e Gabriele Insolia. Con loro anche gli atleti che hanno superato le batterie del mattino e si sono qualificati alle finali a 8 del pomeriggio: Ettore Guglielmino, Asia Scarpaci, Federico Fiorella e Federico Santoro.

I prossimi impegni dei nuotatori del Sun Club guidati da Guglielmo e Viviana Venticinque saranno dal 31 luglio all’8 agosto con Giorgia Moceo e Giuliana Lentini nei Campionati Italiani di Categoria, nella piscina del Foro Italico a Roma. Attualmente è in attesa di ripescaggio in graduatoria anche Alice Moceo per un posto tra i migliori nuotatori d’Italia per categoria.