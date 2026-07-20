Priolo festeggia i primi diplomati dell’Istituto “Arangio Ruiz”: un traguardo storico per la comunità

PRIOLO GARGALLO – Una serata di festa e orgoglio per la comunità priolese, che ieri ha celebrato i primi tredici studenti diplomati nella sede locale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Arangio Ruiz”. Un evento che segna un traguardo storico: per la prima volta, Priolo Gargallo può contare sul proprio territorio un istituto superiore, frutto di un progetto condiviso tra amministrazione comunale e dirigenza scolastica per ampliare l’offerta formativa cittadina.

Alla cerimonia, svoltasi domenica sera, hanno preso parte il Sindaco Pippo Gianni, l’assessore Tonino Margagliotti, la dirigente scolastica Concetta Castorina, il vicesindaco Biamonte, l’assessore alla Pubblica Istruzione Limeri e l’assessore Pulvirenti. Durante l’incontro, i tredici diplomati sono stati premiati con attestati di merito, simbolo di un percorso di studio che rappresenta anche una conquista collettiva per l’intera città.

La dirigente Concetta Castorina ha espresso profonda gratitudine al Sindaco Gianni e all’assessore Margagliotti – da lei definito il “papà dell’iniziativa” – per aver creduto nel progetto e reso possibile l’attivazione della sede priolese del “Ruiz”. Ha inoltre sottolineato l’importanza dei locali moderni, efficienti e funzionali, messi a disposizione dal Comune, e della palestra di recente costruzione adiacente all’istituto, che contribuisce a rendere la scuola un ambiente completo e accogliente.

Nel suo intervento, il Sindaco Gianni ha rivolto ai ragazzi un augurio di successo e realizzazione personale, ringraziando l’assessore Margagliotti per l’impegno e la costanza con cui ha seguito ogni fase del progetto, dalla pianificazione alla concreta realizzazione. “Questo risultato – ha dichiarato – è il frutto di una visione condivisa che mette al centro i giovani e il loro futuro”.

L’indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica attivo nella sede di Priolo risponde alle esigenze del territorio, caratterizzato dalla presenza di un importante polo industriale, offrendo agli studenti una formazione tecnica qualificata e maggiori prospettive occupazionali in ambito produttivo e tecnologico.

Il conseguimento del diploma da parte dei primi tredici studenti rappresenta una tappa fondamentale per la crescita culturale e sociale di Priolo Gargallo. La sede dell’Istituto “Arangio Ruiz” si conferma così un punto di riferimento per la formazione tecnica del territorio, destinato a formare le nuove generazioni di professionisti e a rafforzare il legame tra scuola, impresa e comunità.