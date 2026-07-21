Melilli tra le venti finaliste per Capitale Rurale Italiana 2026



Melilli è ufficialmente tra le venti finaliste per il titolo di Capitale Rurale Italiana 2026, un riconoscimento che premia i territori capaci di coniugare identità, paesaggio, tradizioni, cultura e sviluppo sostenibile. La candidatura rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità e valorizza il percorso di crescita e tutela del patrimonio locale.

Un territorio che unisce radici e futuro

La candidatura di Melilli nasce dal lavoro condiviso di istituzioni, associazioni, imprese e cittadini che, negli ultimi anni, hanno investito nella valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Dalla Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco alla Sughereta di Villasmundo, dal centro storico ai percorsi naturalistici, fino alle campagne, alle produzioni locali e ai saperi tradizionali, Melilli racconta una Sicilia autentica, ricca di storia, bellezza e opportunità.

Le parole della Fondazione Museo Pino Valenti

«Questa candidatura rappresenta un’occasione preziosa per raccontare e valorizzare la memoria, i luoghi e i saperi che rendono unico il nostro territorio – dichiara il Dott. Rosario Cutrona, Presidente della Fondazione Museo Pino Valenti –. La Fondazione continuerà a lavorare con passione, insieme alle istituzioni e alle realtà locali, per promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico di Melilli e farne conoscere l’identità autentica anche a livello nazionale».

L’impegno dell’amministrazione comunale

Soddisfazione anche da parte del Sindaco di Melilli, On. Giuseppe Carta, che sottolinea il valore collettivo del risultato:

«La candidatura di Melilli a Capitale Rurale Italiana 2026 è un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e che premia un percorso costruito con impegno, visione e amore per il nostro territorio. È una candidatura che appartiene a tutta la comunità e che racconta la forza delle nostre radici e la capacità di guardare con fiducia al futuro. Invito tutti i cittadini a sostenere con il proprio voto una candidatura che rappresenta ciascuno di noi e che può offrire nuove opportunità al territorio e alle future generazioni».

Un’occasione per crescere insieme

La candidatura non è solo un traguardo, ma un punto di partenza per rafforzare il senso di appartenenza, promuovere un modello di sviluppo sostenibile e accrescere la conoscenza di Melilli a livello nazionale.

Box – Come votare

Per sostenere la candidatura di Melilli Capitale Rurale Italiana 2026 è possibile votare online al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmWPznjWIisUd34v-8PoLt9GM95pea4iwPDSuYYbRu2-R1nw/viewform?pli=1

Ogni voto rappresenta un gesto concreto di sostegno al territorio e contribuisce a dare forza a una candidatura che appartiene all’intera comunità.

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