Enzo Jannacci, il cantautore che raccontava gli ultimi: quando la canzone aveva un’anima

Dal “Vengo anch’io” a “Vincenzina e la fabbrica”: la lezione di un medico-poeta che dava voce ai dimenticati. La differenza con le hit di oggi? Allora le canzoni avevano senso, storie vere, dignità

MILANO – Enzo Jannacci non cantava per riempire classifiche. Cantava per raccontare. Medico di professione, poeta per vocazione, ha attraversato mezzo secolo di musica italiana portando sul palco chi non aveva voce: operai, emarginati, alcolizzati, sognatori falliti. Le sue canzoni erano ritratti di vita vera, non slogan da ballare e dimenticare.

Storie di dignità e solitudine

“Vincenzina e la fabbrica”, “El portava i scarp del tennis”, “Quelli che”: ogni brano era un racconto, un personaggio, un pezzo di umanità. Jannacci scriveva in dialetto milanese e in italiano, con ironia amara e tenerezza. Parlava di chi lavorava in fabbrica, di chi beveva per dimenticare, di chi restava ai margini. Non cercava il tormentone facile: cercava la verità.

Colto, ironico, impegnato

Laureato in medicina, amico di Dario Fo e Giorgio Gaber, Jannacci era un intellettuale che non si chiudeva nella torre d’avorio. Suonava nei cabaret, frequentava il Derby Club, mescolava jazz e canzone d’autore. La sua cultura non era esibita, ma vissuta: nelle parole scelte con cura, nei riferimenti colti nascosti tra i versi, nella capacità di trasformare il dolore in poesia.

La differenza con oggi

Oggi molte canzoni sono vuote. Ritornelli ripetuti all’infinito, testi senza peso, musica usa e getta. Jannacci invece costruiva storie, dipingeva personaggi, faceva pensare. “Vengo anch’io. No, tu no” era una satira feroce del conformismo, non una frase a caso. Ogni canzone aveva un senso, un messaggio, una dignità. Non serviva urlare per farsi ascoltare: bastava raccontare bene.

L’eredità di un cantastorie

Morto nel 2013, Jannacci ha lasciato un patrimonio di canzoni che resistono al tempo. Perché parlano di persone vere, di emozioni autentiche, di una società che cambia ma non dimentica chi resta indietro. La sua lezione è semplice: la musica può essere arte, impegno, memoria. Non solo intrattenimento da consumare in fretta.

Oggi servirebbe un altro Jannacci. Uno che racconti, che dia voce, che non abbia paura di dire qualcosa. Perché le canzoni senza senso passano. Quelle con un’anima restano.

Augelli Luigi