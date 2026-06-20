UGL Matera e Diocesi unite contro l’emergenza sociale: “Famiglie e lavoratori allo stremo”

TURSI-LAGONEGRO – Emergenza sociale nel Materano. Centinaia di famiglie del Metapontino e della provincia non riescono più a sostenere le spese essenziali. Caro vita, precarietà lavorativa, salari insufficienti e nuove povertà mettono in ginocchio lavoratori, pensionati e giovani. A lanciare l’allarme è l’UGL Matera, che ha incontrato presso la sede della Diocesi di Tursi-Lagonegro il Vescovo Mons. Vincenzo Orofino per affrontare la crisi occupazionale e sociale del territorio.

Caritas in prima linea

All’incontro ha partecipato anche don Giuseppe Gazzaneo, direttore della Caritas Diocesana, che quotidianamente raccoglie richieste di aiuto da famiglie in difficoltà economica. Il quadro emerso è allarmante: aumentano i “lavoratori poveri” che pur avendo un’occupazione non arrivano a fine mese, crescono le difficoltà dei pensionati e continua l’emorragia di giovani costretti a lasciare la Basilicata.

“Non più singoli casi, ma emergenza collettiva”

“Non siamo più di fronte a singole situazioni di disagio, ma a una vera emergenza sociale che coinvolge intere comunità”, afferma il segretario provinciale UGL Matera, Pino Giordano. “Dietro ogni richiesta di aiuto vi sono lavoratori con contratti precari, famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, giovani senza prospettive. Il sindacato deve essere sempre più presente sui territori, dando voce a chi non viene ascoltato”.

Riconoscimento a Mons. Orofino e alla Caritas

Giordano ha espresso gratitudine per l’impegno del Vescovo: “Mons. Orofino testimonia quotidianamente una straordinaria vicinanza alle persone più fragili. La sua sensibilità verso i problemi del lavoro e della povertà rappresenta un esempio concreto di attenzione verso chi soffre”. Parole di riconoscimento anche per don Gazzaneo e i volontari della Caritas: “Il loro impegno silenzioso e costante è un patrimonio prezioso per l’intera comunità e merita il massimo sostegno dalle istituzioni”.

Appello alle istituzioni

L’UGL Matera chiede interventi urgenti: occupazione stabile, difesa del potere d’acquisto, sostegno alle famiglie e contrasto al lavoro povero. “Quando aumentano le richieste di aiuto alle strutture caritative, significa che il disagio sociale ha raggiunto livelli che non possono più essere ignorati”, conclude Giordano. “Lavoro, dignità, solidarietà e giustizia sociale devono tornare al centro dell’agenda politica. Nessuno deve essere lasciato solo”.

L’incontro si è concluso con l’impegno a mantenere un dialogo costante tra sindacato, Chiesa e istituzioni per costruire risposte concrete ai bisogni delle comunità del Materano.