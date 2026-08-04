Melilli, nasce “Orgoglio Melillese”: il sindaco Carta inaugura la campagna tesseramenti A.P.D. con la card n.001

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Nasce “Orgoglio Melillese”, la nuova card dedicata a chi sceglie di sostenere l’A.P.D. Melilli e di vivere da parte integrante la stagione calcistica 2026/2027.

A inaugurare ufficialmente la campagna tesseramenti è il sindaco di Melilli, on. Giuseppe Carta, titolare della Tessera n.001. L’iniziativa, annunciata attraverso un post Facebook, punta a rafforzare il legame tra squadra, tifosi e territorio, valorizzando il senso di appartenenza alla comunità sportiva melillese.

La card “Orgoglio Melillese” non viene presentata come una semplice tessera, ma come un simbolo identitario per sostenitori e appassionati dell’A.P.D. Melilli. Ai possessori saranno riservati vantaggi esclusivi, convenzioni dedicate e iniziative speciali legate alla nuova stagione calcistica.

I dettagli sulle modalità di adesione, sulle convenzioni attive e sulle iniziative previste saranno disponibili sulla pagina ufficiale dell’A.P.D. Melilli.

Il messaggio lanciato dal sindaco Carta e dalla società sportiva è racchiuso nello slogan della campagna: “Orgoglio Melillese si costruisce insieme”.

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