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Politica

Scuole paritarie: voucher fino a 1500 euro per le famiglie

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“Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il bando per il voucher scuole paritarie, un contributo concreto e immediato per chi ha scelto una scuola paritaria per i propri figli alle medie o al primo biennio delle superiori nell’anno scolastico 2025/2026”. Lo dichiara la Senatrice Daniela Ternullo Vicepresidente di Forza Italia al Senato.

Possono presentare domanda le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, con figli regolarmente iscritti a una scuola paritaria secondaria di primo o secondo grado. L’importo del voucher è graduato in base al reddito: fino a 1.500 euro per ISEE sotto i 10.000 euro, fino a 1.300 euro tra 10.000 e 20.000 euro, fino a 1.000 euro tra 20.000 e 30.000 euro.

La domanda va presentata entro il 21 settembre 2026 attraverso la piattaforma Unica del MIM, accessibile con SPID, CIE o CNS. Il rimborso sarà erogato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente.

“Sono orgogliosa di fare parte di un Governo che investe concretamente nella libertà di scelta educativa — conclude la Senatrice. Chi sceglie una scuola paritaria spesso lo fa con sacrificio. Questo voucher è il riconoscimento che quelle famiglie meritano e il segnale che lo Stato è al loro fianco”.

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