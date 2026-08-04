Palermo regno dello sport con la Mediterranean Cup: competizioni, iniziative e convegni

Il capoluogo con il suo golfo si preprara ad accogliere in settembre tre giorni di sport con Ludistar Sport Experience – AiCS Mediterranean Cup Edition 2026. Iniziativa, dal 25 al 27 settembre, che sbarcherà nel golfo di Mondello con oltre 1000 sportivi provenienti da diversi Paesi.

Appuntamento organizzato in partnership con AiCS e con Sky Sport vuole unire sport, promozione del territorio e destagionalizzazione del turismo, proponendo pure pacchetti che affiancano alle competizioni visite guidate ed esperienze in città. Il programma prevede gare in dieci discipline, sessioni formative con testimonial, un congresso dedicato ai temi dell’inclusione, della sostenibilità e dell’impatto sociale dello sport.

Rilevanti anche momenti di networking e percorsi pensati per valorizzare il patrimonio culturale e turistico della città.

Gli ospiti della manifestazione a Palermo

Tra gli ospiti confermati ci saranno:

Nicola Amoruso, ex attaccante di serie A e volto noto del calcio italiano, testimonial delle aree dedicate al padel e al beach soccer;

Francesca Piccinini, icona dello sport italiano e tra le pallavoliste più vincenti di sempre, special guest della disciplina beach volley;

Daniele Lupo, eccellenza olimpica del beach volley italiano, vice campione olimpico e tra i più importanti interpreti internazionali della disciplina;

Stefano Tempesti, simbolo della pallanuoto italiana, uno dei più grandi portieri della storia della pallanuoto mondiale ed Elite Aquatics, organizzazione che propone camp di nuoto, pallanuoto e nuoto artistico rivolti soprattutto a bambini, ragazzi e atleti agonisti, fondata dai campioni olimpici Filippo Magnini, Alessandro Terrin ed Emiliano Brambilla che saranno presenti all’evento per offrire sessioni formative di nuoto ai giovani partecipanti.

Le delegazioni arriveranno anche da Slovenia, Repubblica Ceca, Svezia, Lettonia, Messico e Stati Uniti.

Manifestazione e lancio della piattaforma Ludistar

La manifestazione rappresenta anche il lancio ufficiale della piattaforma Ludistar, iniziativa della società omonima fondata dagli avvocati Antonio Governale e Alberto Rausa insieme all’imprenditore Giulio Lo Nardo. Progetto nato per dare maggiore visibilità agli sport emergenti e di creare una rete internazionale che metta in contatto atleti, associazioni, federazioni e appassionati.

“Con la Ludistar Sport Experience – AiCS Mediterranean Cup Edition – dichiara Bruno Molea, presidente AiCS – portiamo a Mondello non solo un grande evento sportivo, ma un’idea precisa di sport: accessibile, popolare, inclusivo e capace di generare valore per i territori.

Il Mediterraneo è da sempre luogo di incontro, scambio e comunità: farne il palcoscenico di un festival che unisce discipline diverse, famiglie, giovani, atleti amatoriali, attività paralimpiche e momenti di partecipazione significa riaffermare che lo sport sociale può essere una leva concreta di benessere, coesione e sviluppo“.