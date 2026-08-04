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Italia, Sicilia, Sicurezza, Siracusa

Siracusa, Safe holiday: potenziati i controlli sulla sicurezza

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Un progetto internazionale del Network Europeo delle Polizie Stradali ROADPOL per sensibilizzare sulla sicurezza stradale e potenziare i controlli: “SAFE HOLIDAY”. Un’iniziativa che lo scorso fine settimana è stata protagonista con la Sezione Polizia Stradale di Siracusa, coadiuvata dai Distaccamenti di Noto e Lentini, di un lavoro di intensificazione di controlli delle ordinarie condizioni di sicurezza degli autoveicoli e dei veicoli a due ruote dato il periodo di intenso traffico autostradale.

Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, a cui aderiscono tutti i Paesi Membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti).

Un’organizzazione che sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee per ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione Europep 2021-2030. Tale attività, inoltre, si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa all’interno di specifiche aree strategiche.

Obiettivo della campagna Safe holiday sui controlli

Lo scopo della campagna “Safe Holiday”, dunque, è aumentare i controlli su condizioni dei veicoli, sistemazione del carico, inefficienze tecniche, regolarità dei documenti del conducente e del veicolo e inosservanza dei sistemi di ritenuta anche per i minori.
Questa attività ha permesso il controllo di 132 veicoli, di cui 30 quelli contravvenzionati per un totale di 34 infrazioni al Codice della Strada.

Tra le irregolarità riscontrate:

  • mancato uso delle cinture di sicurezza
  • mancanza di copertura assicurativa
  • guida senza patente
  • varie infrazioni sulle condizioni di sicurezza del veicolo.

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