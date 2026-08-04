Fontane Bianche, quale futuro? Oggi raccolta firme

Fontane Bianche, una delle zone balneari di Siracusa fra le più frequentate dai turisti e meta di villeggiatura dei cittadini si appresta, a piccoli passi, a voler un nuovo futuro.

Oggi, infatti, l’associazione “Io amo Fintane Bianche” si ritroverà al Parco Agorà e presso la Sede, Viale dei Lidi n.479 – in concomitanza con il mercato contadino – dalle ore 18.00 alle ore 19.30 per permettere ai cittadini di firmare una petizione da portare in Consiglio Comunale.

Le richieste da parte dell’associazione e dei cittadini per la zona balneare riguardano:

interventi per il lungo mare

un’area apposita destinata per la futura piazza sul mare

un’area del parcheggio in via Sirio.

Un sogno in attesa della proposta da consegnare il primo di settembre

Il desiderio dei cittadini sarebbe quello di avere per i turisti ed i visitatori, dunque, una zona pedonale per passeggiare nelle vicinanze del mare e una Piazza per eventi culturali e sociali. Il progetto dell’Associazione include, infatti, una piazza e una passeggiata lungo il mare dal costone in fondo a Via Nettuno fino al Lido Sayonara.

Il 1° settembre 2026 la petizione sarò inviata al Sindaco e al Consiglio Comunale con una richiesta aggiornata – creazione di un ‘Water-Front’; la piazza, la passeggiata lungomare e nuovi parcheggi con servizio navetta che collegherebbe la stazione ferroviaria, parcheggi e spiagge.

Le firme saranno raccolte non solo il 4 e 5 agosto al parco Agorà e in viale dei Lidi n.479 dalle 18.00/19.30 ma anche: