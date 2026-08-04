Fontane Bianche, quale futuro? Oggi raccolta firme

Fontane Bianche, una delle zone balneari di Siracusa fra le più frequentate dai turisti e meta di villeggiatura dei cittadini si appresta, a piccoli passi, a voler un nuovo futuro.
Oggi, infatti, l’associazione “Io amo Fintane Bianche” si ritroverà al Parco Agorà e presso la Sede, Viale dei Lidi n.479 – in concomitanza con il mercato contadino – dalle ore 18.00 alle ore 19.30 per permettere ai cittadini di firmare una petizione da portare in Consiglio Comunale.
Le richieste da parte dell’associazione e dei cittadini per la zona balneare riguardano:
- interventi per il lungo mare
- un’area apposita destinata per la futura piazza sul mare
- un’area del parcheggio in via Sirio.
Un sogno in attesa della proposta da consegnare il primo di settembre
Il desiderio dei cittadini sarebbe quello di avere per i turisti ed i visitatori, dunque, una zona pedonale per passeggiare nelle vicinanze del mare e una Piazza per eventi culturali e sociali. Il progetto dell’Associazione include, infatti, una piazza e una passeggiata lungo il mare dal costone in fondo a Via Nettuno fino al Lido Sayonara.
Il 1° settembre 2026 la petizione sarò inviata al Sindaco e al Consiglio Comunale con una richiesta aggiornata – creazione di un ‘Water-Front’; la piazza, la passeggiata lungomare e nuovi parcheggi con servizio navetta che collegherebbe la stazione ferroviaria, parcheggi e spiagge.
Le firme saranno raccolte non solo il 4 e 5 agosto al parco Agorà e in viale dei Lidi n.479 dalle 18.00/19.30 ma anche:
- tutti i martedì al parco Agorà dalle 18.00/19.30
- tutti i lunedì alla Bussola dalle 9.00/13.00