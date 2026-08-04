Palazzolo, sindaco Gallo annuncia: nuovi finanziamenti per il territorio

Un annuncio, che pare portare uno spiraglio di speranza per il territorio Ibleo in termini di viabilità, quello del sindaco Salvatore Gallo di Palazzolo.

Il sindaco ha dichiarato che il Ministero degli Interni ha emesso un Decreto di finanziamento per il territorio e all’interno dei finanziamenti alla progettazione definitiva ed esecutiva ci sarebbero tre interventi di messa in sicurezza della viabilità intercomunale di: