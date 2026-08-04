Palazzolo, sindaco Gallo annuncia: nuovi finanziamenti per il territorio

Un annuncio, che pare portare uno spiraglio di speranza per il territorio Ibleo in termini di viabilità, quello del sindaco Salvatore Gallo di Palazzolo.
Il sindaco ha dichiarato che il Ministero degli Interni ha emesso un Decreto di finanziamento per il territorio e all’interno dei finanziamenti alla progettazione definitiva ed esecutiva ci sarebbero tre interventi di messa in sicurezza della viabilità intercomunale di:
- Palazzolo Acreide – Buscemi Strada Contrada POI con interventi di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale danneggiato lungo l’asse viario di collegamento tra i due centri iblei.
- Palazzolo Acreide – Canicattini Bagni (Garofalo Cardinale) con consolidamento e manutenzione straordinaria finalizzati a superare le criticità idrogeologiche e del tracciato viario
- Contrada Lardia Manzo viabilità intercomunale Ferla – Sortino con opere di ripristino e sistemazione della strada intercomunale a seguito di eventi di dissesto e criticità idrogeologiche pregresse.