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Siracusa: sezione AIA celebra i suoi protagonisti con una cerimonia

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Una stagione sportiva nella sua essenza più brillante e coesa, quella della Sezione AIA (Associazione Italiana Arbitri continua a trasmettere) “Concetto Lo Bello” di Siracusa, omaggiata con una cerimonia. Una serata che ha riunito associati, dirigenti e ospiti istituzionali in presenza del Vice Presidente Nazionale AIA Michele Affinito, del Componente del Comitato Nazionale AIA Marcello Terzo, del Presidente del Comitato Regionale Arbitri Vincenzo Madonia e del Commissario CON Marcello Ambrosino.

Dopo i saluti di Vincenzo Madonia il Presidente CRA ha sottolineato l’importanza di costruire un gruppo unito capace di lavorare insieme per favorire la crescita dei giovani arbitri e il raggiungimento di risultati sempre più prestigiosi. Marcello Terzo ha messo in luce il forte legame con la Sezione di Siracusa e il progetto di crescita tecnica e associativa degli arbitri.

Il Vice Presidente Nazionale Michele Affinito ha ringraziato, infine, il Presidente e il Consiglio Direttivo mostrando soddisfazione per la partecipazione e il senso di appartenenza manifestato durante la serata.

I riconoscimenti della sezione AIA alla cerimonia

Durante la serata sono stati consegnati i riconoscimenti sezionali, premiando gli associati distinti per meriti tecnici, associativi e dirigenziali. Tra i principali Premi:

  • “Gaetano Di Natale” a Salvatore Occhipinti
  • “Giacomo Rizza” a Gilberto Buda,
  • “Francesco Aprile” a Marcello Terzo
  • “Francesco Oliva” a Davide Schiavone
  • “Andrea Nigro” a Giulio Gennaro
  • “Francesco Puglisi” a Paolo Ottone.

Consegnati premi anche per le migliori prestazioni stagionali, gli esordi nelle diverse categorie, le promozioni e i riconoscimenti di ringraziamento associativo. Evidenziati, inoltre, i traguardi raggiunti dagli associati della Sezione a livello nazionale.

Associati aretusei in crescita

Marco Moscuzza è stato premiato per la promozione alla CAN C, invece l’arbitro Francesco Saraceno ha ricevuto il riconoscimento per la promozione alla CAN 5, e nella stagione sportiva dirigerà le gare del campionato di Serie B di calcio a due risultati che confermano il lavoro certosino svolto dalla Sezione di Siracusa nella formazione e nella valorizzazione dei propri associati.

E proprio la presenza degli associati aretusei registra una crescita all’interno dell’Associazione. In ambito sezionale e regionale emergono tanti iscritti nei diversi ruoli tecnici e associativi, a testimonianza della credibilità, della preparazione e della qualità del percorso intrapreso.

    I saluti finali del Presidente della Sezione Alessio Boscarino hanno rimarcato l’orgoglio per il percorso compiuto dalla Sezione con un gruppo unito e determinato, oltre ai risultati ottenuti.

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