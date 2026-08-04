Siracusa: sezione AIA celebra i suoi protagonisti con una cerimonia

Una stagione sportiva nella sua essenza più brillante e coesa, quella della Sezione AIA (Associazione Italiana Arbitri continua a trasmettere) “Concetto Lo Bello” di Siracusa, omaggiata con una cerimonia. Una serata che ha riunito associati, dirigenti e ospiti istituzionali in presenza del Vice Presidente Nazionale AIA Michele Affinito, del Componente del Comitato Nazionale AIA Marcello Terzo, del Presidente del Comitato Regionale Arbitri Vincenzo Madonia e del Commissario CON Marcello Ambrosino.



Dopo i saluti di Vincenzo Madonia il Presidente CRA ha sottolineato l’importanza di costruire un gruppo unito capace di lavorare insieme per favorire la crescita dei giovani arbitri e il raggiungimento di risultati sempre più prestigiosi. Marcello Terzo ha messo in luce il forte legame con la Sezione di Siracusa e il progetto di crescita tecnica e associativa degli arbitri.

Il Vice Presidente Nazionale Michele Affinito ha ringraziato, infine, il Presidente e il Consiglio Direttivo mostrando soddisfazione per la partecipazione e il senso di appartenenza manifestato durante la serata.

I riconoscimenti della sezione AIA alla cerimonia



Durante la serata sono stati consegnati i riconoscimenti sezionali, premiando gli associati distinti per meriti tecnici, associativi e dirigenziali. Tra i principali Premi:

“Gaetano Di Natale” a Salvatore Occhipinti

“Giacomo Rizza” a Gilberto Buda,

“Francesco Aprile” a Marcello Terzo

“Francesco Oliva” a Davide Schiavone

“Andrea Nigro” a Giulio Gennaro

“Francesco Puglisi” a Paolo Ottone.

Consegnati premi anche per le migliori prestazioni stagionali, gli esordi nelle diverse categorie, le promozioni e i riconoscimenti di ringraziamento associativo. Evidenziati, inoltre, i traguardi raggiunti dagli associati della Sezione a livello nazionale.

Associati aretusei in crescita

Marco Moscuzza è stato premiato per la promozione alla CAN C, invece l’arbitro Francesco Saraceno ha ricevuto il riconoscimento per la promozione alla CAN 5, e nella stagione sportiva dirigerà le gare del campionato di Serie B di calcio a due risultati che confermano il lavoro certosino svolto dalla Sezione di Siracusa nella formazione e nella valorizzazione dei propri associati.

E proprio la presenza degli associati aretusei registra una crescita all’interno dell’Associazione. In ambito sezionale e regionale emergono tanti iscritti nei diversi ruoli tecnici e associativi, a testimonianza della credibilità, della preparazione e della qualità del percorso intrapreso.

I saluti finali del Presidente della Sezione Alessio Boscarino hanno rimarcato l’orgoglio per il percorso compiuto dalla Sezione con un gruppo unito e determinato, oltre ai risultati ottenuti.