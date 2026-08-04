Circolo Canottieri Ortigia: arriva il rinforzo in porta con Gaetano Reina

Altro nuovo arrivo al Circolo Canottieri Ortigia, questa volta è il portiere Gaetano Reina. Il rinforzo per la stagione 2026/2027, classe 2006 trapanese di origine, proviene dall’Ortigia Academy con cui ha disputato le ultime

stagioni: due in Serie B e l’ultima in Serie A2.

Giunto nel 2023 dall’Aquarius passa dalla “cantera” biancoverde, alla prima squadra. Traguardo raggiunto grazie alle prestazioni da titolare della formazione allenata da Fazekas.

Insieme a Dodo Ruggiero sarà la coppia di portieri dell’Ortigia: “Voglio fortemente ringraziare – dice Gaetano – la società per la fiducia e per avermi dato questa grande opportunità. Il passaggio dall’Academy alla prima squadra è un grande passo per la mia carriera e, oltre a rappresentare una grande responsabilità, mi dà anche tanta motivazione.

Darò il massimo e lotterò insieme ai miei nuovi compagni. Non vedo l’ora di cominciare e, insieme ai tifosi, toglierci tante soddisfazioni. Forza Ortigia!”.



Dopo l’arrivo del nuovo portiere il Circolo Canottieri Ortigia 1928 saluta Jason Valenza, che lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di secondo portiere in A1 augurando il meglio per la carriera.