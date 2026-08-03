Augusta: via libera alla Rottamazione quinquies

: “Anche il comune di Augusta ha aderito alla rottamazione quinquies. Il sindaco Giuseppe Di Nate sostiene che non si tratti di un condono, ma un’opportunità per cittadini e pprovazione della rottamazione quinquies delle entrate comunali. Il Consiglio comunale, votando all’unanimità la proposta dell’amministrazione, ha compiuto una scelta concreta a sostegno dei cittadini, delle famiglie e delle attività economiche che intendono regolarizzare vecchie pendenze. L’adesione è stata formalizzata con la deliberazione consiliare del 31 luglio 2026, dichiarata immediatamente esecutiva. Il provvedimento riguarda i carichi comunali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo individuato dalla normativa nazionale, ma è importante chiarire che non siamo davanti a un condono, le imposte e le somme originariamente dovute devono essere pagate. La misura consente, nei casi previsti dalla legge, di estinguere il debito senza corrispondere sanzioni e interessi maturati nel tempo, prevedendo anche la possibilità di rateizzare gli importi. Il provvedimento, infatti, persegue un duplice obiettivo: permettere ai contribuenti in difficoltà di mettersi in regola a condizioni più sostenibili e favorire il recupero di somme che altrimenti potrebbero risultare difficilmente riscuotibili. Non premiamo chi non paga, ma offriamo una possibilità a chi vuole adempiere ai propri obblighi e chiudere situazioni debitorie che, a causa dell’accumulo di interessi e sanzioni, possono essere diventate particolarmente pesanti. È una scelta di responsabilità e di buon senso, utile sia alla comunità sia alle finanze dell’ente. L’adesione non comporterà l’applicazione automatica dell’agevolazione a tutte le posizioni e ogni contribuente dovrà verificare se i propri carichi rientrino tra quelli ammessi e rispettare le modalità e le scadenze previste. Gli uffici comunali accompagneranno questa fase per quanto di propria competenza, fermo restando che le singole posizioni dovranno essere esaminate secondo la normativa e le procedure dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.