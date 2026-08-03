Siracusa: colta da malore, donna soccorsa in mare

Intervento di soccorso nel pomeriggio di ieri nelle acque antistanti Cala Rive Bianche, dove una giovane bagnante è stata colta da un malore mentre si trovava in mare. Determinante l’azione della motovedetta CP 764 della Capitaneria di porto di Siracusa e del soccorritore marittimo a bordo.L’allarme è scattato dopo una segnalazione telefonica giunta alla Sala Operativa della Guardia Costiera. L’unità navale ha raggiunto rapidamente il punto indicato, individuando una ragazza di circa 22 anni distesa su un SUP all’interno di un’ansa sotto un costone roccioso.Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa della presenza di scogli affioranti, che impedivano alla motovedetta di avvicinarsi in sicurezza. Per questo motivo, il soccorritore marittimo si è tuffato in acqua, ha raggiunto a nuoto la giovane, ne ha verificato le condizioni di salute e l’ha assicurata all’attrezzatura di soccorso, trainandola fino alla motovedetta ormeggiata poco distante.Una volta completato il recupero, la CP 764 ha fatto rapidamente rotta verso la banchina 5 del Porto Grande di Siracusa, dove ad attendere la ragazza era presente il personale sanitario del 118. La giovane è stata quindi trasferita in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.