Pallanuoto, Ortigia: confermato il capitano Sebastiano Di Luciano per la stagione 2026/2027

SIRACUSA – Il Circolo Canottieri Ortigia annuncia la conferma di Sebastiano Di Luciano, che indosserà la calottina biancoverde anche nella prossima stagione 2026/2027. L’attaccante siracusano, cresciuto nel vivaio dell’Ortigia e da sempre legato ai colori della società aretusea, continuerà a ricoprire il ruolo di capitano della squadra.

Di Luciano sarà a disposizione di coach Koljanin e metterà al servizio del nuovo tecnico e dell’intera rosa, compresi i nuovi arrivati, la sua esperienza e la profonda conoscenza dell’ambiente biancoverde. Nella scorsa stagione, Seby ha ricoperto per la prima volta il ruolo di capitano, contribuendo in modo determinante al raggiungimento della salvezza con 23 reti complessive, tra cui due gol decisivi nelle semifinali dei play-out contro il Telimar.

«Sono contentissimo di far parte di questa squadra anche quest’anno», dichiara Sebastiano Di Luciano. «Cercherò di mettere la mia esperienza al servizio dei miei compagni e soprattutto del nuovo mister, lavorando per riuscire a trovare nel più breve tempo possibile il giusto amalgama, così da poterci divertire e toglierci delle soddisfazioni».

Il capitano biancoverde sottolinea il valore della maglia che indossa: «Per me è un onore essere parte della famiglia biancoverde e, ancor più, esserne il capitano».

Il Circolo Canottieri Ortigia augura a Sebastiano Di Luciano una stagione ricca di soddisfazioni, con l’auspicio che possa raggiungere, a livello personale e di squadra, tutti gli obiettivi prefissati per l’annata 2026/2027.

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