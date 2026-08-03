“Opinio Publica”: da Siracusa il podcast che indaga diritto, società e istituzioni

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SIRACUSA – L’Istituto Europeo di Studi Universitari “Clara Maria Medveczky” lancia su Spotify “Opinio Publica”, un nuovo podcast quotidiano dedicato alla sociologia del diritto e all’analisi dei fenomeni sociali contemporanei. Un’iniziativa di divulgazione scientifica condotta dal Prof. Avv. Daniel Amato, Direttore Accademico dell’ente di ricerca e alta formazione attivo a livello nazionale dal 2018.

Il progetto si inserisce nell’ambito della terza missione universitaria, con l’obiettivo di rendere il sapere accademico accessibile alla comunità e di trasformare la ricerca in strumento di consapevolezza civica e crescita culturale.

Con produzioni giornaliere e contenuti liberamente fruibili, “Opinio Publica” coniuga rigore scientifico e linguaggio divulgativo, rivolgendosi non solo a studiosi e operatori del diritto, ma anche a studenti, professionisti e cittadini interessati a comprendere le dinamiche della società contemporanea.

Il podcast affronterà tematiche trasversali: dal diritto all’economia, dalle relazioni umane ai mutamenti sociali, dal funzionamento delle istituzioni ai principi del buon governo, con particolare attenzione al rapporto tra norme giuridiche e opinione pubblica.

«Per comprendere davvero l’opinione pubblica dobbiamo fare un passo verso l’ombra. Dobbiamo domandarci che cosa sia realmente quel grido collettivo che chiamiamo opinio publica», afferma il Prof. Avv. Daniel Amato. «L’opinione pubblica non è soltanto il luogo della ragione democratica. Spesso è anche il luogo nel quale si addensa il sintomo di una comunità».

Secondo il Direttore Accademico, l’opinione pubblica non può essere ridotta a sondaggi o al rumore mediatico quotidiano. «L’opinione pubblica non è sempre una mente lucida. È anche un corpo pulsionale, l’inconscio di una società che parla attraverso il clamore dei media, dei social network e delle rilevazioni statistiche. L’analisi sociologico-giuridica non deve limitarsi a misurare il peso numerico di quel clamore, ma deve saperne ascoltare la ferita».

Il podcast si propone di indagare le domande fondamentali: perché nascono le leggi? Come si trasformano le società? Cosa accade quando una norma vigente non risponde più ai bisogni della comunità? L’obiettivo è andare oltre il testo normativo per esplorare l’impatto reale del diritto sulla vita quotidiana e sulle relazioni sociali.

«La vera opinio publica emerge nell’interstizio sottile tra il testo scritto della legge e il desiderio profondo della comunità che quella legge dovrebbe abitare», spiega Amato. «È in quello spazio che il diritto cessa di essere soltanto comando e diventa relazione, responsabilità e capacità di interpretare il proprio tempo».

Il lancio del podcast anticipa un anno accademico ricco di iniziative, durante il quale l’Istituto promuoverà nuove attività di ricerca, alta formazione e confronto interdisciplinare, consolidando il proprio ruolo nel panorama culturale nazionale e il legame con il territorio siracusano.

Con “Opinio Publica”, Siracusa rafforza la propria vocazione di centro di elaborazione culturale, aprendo un dialogo tra diritto, società e cittadinanza attraverso un’esperienza accademica innovativa e accessibile.

Il podcast è disponibile gratuitamente su Spotify.