Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Attualità

Osa: “Gli aiuti alimentari solo a chi ne ha bisogno”

0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

COMUNICATO STAMPA
Organizzazione Siciliana Ambientale: “Gli aiuti alimentari devono arrivare a chi ha davvero bisogno”

“Un pacco alimentare destinato a una famiglia in difficoltà non può mai diventare uno strumento di favore personale o di consenso. Deve arrivare esclusivamente a chi ne ha realmente diritto, a chi vive una situazione di bisogno e non a chi può contare su conoscenze, amicizie o rapporti personali”.

Con queste parole il Presidente dell’Organizzazione Siciliana Ambientale, Fabio La Ferla, insieme al Consiglio Direttivo, interviene su un tema che riguarda la dignità delle persone più fragili e il valore della vera solidarietà.

“Da sempre la nostra Organizzazione è impegnata nella difesa dei più deboli, delle famiglie in difficoltà e di tutte quelle realtà sociali che necessitano di sostegno, senza distinzione di colore politico o appartenenza. Proprio per questo non possiamo accettare che strumenti nati per aiutare chi soffre possano essere utilizzati in maniera diversa dalla loro finalità”.

L’Organizzazione Siciliana Ambientale, attraverso i propri approfondimenti e con il supporto dei propri legali, sta valutando la documentazione raccolta e gli eventuali passi da intraprendere presso le autorità competenti.

“La solidarietà è un valore che appartiene a tutti e va rispettata. Chi è in difficoltà merita attenzione, trasparenza e giustizia, non favoritismi. Non si può calpestare il bisogno delle persone per interessi personali o per costruire consenso”.

Il Presidente Fabio La Ferla conclude: “Difendere i più deboli significa anche avere il coraggio di denunciare ciò che non è giusto. La dignità delle persone viene prima di tutto”.

Organizzazione Siciliana Ambientale – Il Consiglio Direttivo

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts