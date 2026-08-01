Osa: “Gli aiuti alimentari solo a chi ne ha bisogno”

COMUNICATO STAMPA

Organizzazione Siciliana Ambientale: “Gli aiuti alimentari devono arrivare a chi ha davvero bisogno”

“Un pacco alimentare destinato a una famiglia in difficoltà non può mai diventare uno strumento di favore personale o di consenso. Deve arrivare esclusivamente a chi ne ha realmente diritto, a chi vive una situazione di bisogno e non a chi può contare su conoscenze, amicizie o rapporti personali”.

Con queste parole il Presidente dell’Organizzazione Siciliana Ambientale, Fabio La Ferla, insieme al Consiglio Direttivo, interviene su un tema che riguarda la dignità delle persone più fragili e il valore della vera solidarietà.

“Da sempre la nostra Organizzazione è impegnata nella difesa dei più deboli, delle famiglie in difficoltà e di tutte quelle realtà sociali che necessitano di sostegno, senza distinzione di colore politico o appartenenza. Proprio per questo non possiamo accettare che strumenti nati per aiutare chi soffre possano essere utilizzati in maniera diversa dalla loro finalità”.

L’Organizzazione Siciliana Ambientale, attraverso i propri approfondimenti e con il supporto dei propri legali, sta valutando la documentazione raccolta e gli eventuali passi da intraprendere presso le autorità competenti.

“La solidarietà è un valore che appartiene a tutti e va rispettata. Chi è in difficoltà merita attenzione, trasparenza e giustizia, non favoritismi. Non si può calpestare il bisogno delle persone per interessi personali o per costruire consenso”.

Il Presidente Fabio La Ferla conclude: “Difendere i più deboli significa anche avere il coraggio di denunciare ciò che non è giusto. La dignità delle persone viene prima di tutto”.

Organizzazione Siciliana Ambientale – Il Consiglio Direttivo