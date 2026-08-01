Ispezione Pd in tre carceri sovraffollate

Sovraffollamento, personale

insufficiente, assistenza sanitaria inferiore agli standard

minimi, strutture riadattate ma inadeguate. Sono alcuni degli

elementi raccolti al termine delle ispezioni svolte nei

penitenziari di Messina, Siracusa e Termini Imerese (Pa),

effettuate dal PD con il senatore Antonio Nicita e i deputati

Stefania Marino e Peppe Provenzano, nell’ambito dell’iniziativa

“Bisogna aver visto” avviata dal Partito nazionale, partendo

dall’allarme sulle carceri lanciato dal procuratore di Palermo,

Maurizio de Lucia.

“A Messina, oltre all’assenza di alcune specifiche figure –

spiegano Stefania Marino e Antonio Nicita – essendo unico

presidio sanitario femminile italiano di ricovero, ci sono

criticità legate in particolare alle visite familiari di DONNE

detenute e ricoverate per motivi sanitari”.

“Mentre al Cavadonna di Siracusa – aggiunge Nicita – si registra

la situazione più delicata in termini di sovraffollamento, con

una popolazione carceraria superiore al 33 per cento di quanto

previsto dalla pianta organica”.

“La visita alla casa circondariale di Termini Imerese – afferma

Peppe Provenzano – ha confermato alcune criticità come la

carenza di organico e le difficoltà che derivano dal

sovraffollamento, pur in un quadro che resta in linea con la

media nazionale”. “Accanto a questi aspetti, però – prosegue – ,

è emersa con forza un’altra esigenza: offrire ai detenuti

occasioni per impiegare il proprio tempo in modo utile e

costruttivo. Il tempo della pena deve poter essere anche il

tempo della responsabilità, della formazione e del

reinserimento”.