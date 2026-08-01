Sovraffollamento, personale
insufficiente, assistenza sanitaria inferiore agli standard
minimi, strutture riadattate ma inadeguate. Sono alcuni degli
elementi raccolti al termine delle ispezioni svolte nei
penitenziari di Messina, Siracusa e Termini Imerese (Pa),
effettuate dal PD con il senatore Antonio Nicita e i deputati
Stefania Marino e Peppe Provenzano, nell’ambito dell’iniziativa
“Bisogna aver visto” avviata dal Partito nazionale, partendo
dall’allarme sulle carceri lanciato dal procuratore di Palermo,
Maurizio de Lucia.
“A Messina, oltre all’assenza di alcune specifiche figure –
spiegano Stefania Marino e Antonio Nicita – essendo unico
presidio sanitario femminile italiano di ricovero, ci sono
criticità legate in particolare alle visite familiari di DONNE
detenute e ricoverate per motivi sanitari”.
“Mentre al Cavadonna di Siracusa – aggiunge Nicita – si registra
la situazione più delicata in termini di sovraffollamento, con
una popolazione carceraria superiore al 33 per cento di quanto
previsto dalla pianta organica”.
“La visita alla casa circondariale di Termini Imerese – afferma
Peppe Provenzano – ha confermato alcune criticità come la
carenza di organico e le difficoltà che derivano dal
sovraffollamento, pur in un quadro che resta in linea con la
media nazionale”. “Accanto a questi aspetti, però – prosegue – ,
è emersa con forza un’altra esigenza: offrire ai detenuti
occasioni per impiegare il proprio tempo in modo utile e
costruttivo. Il tempo della pena deve poter essere anche il
tempo della responsabilità, della formazione e del
reinserimento”.
Ispezione Pd in tre carceri sovraffollate
Sovraffollamento, personale