Cannata incontra Enel: “Oltre 360 milioni per una rete elettrica più forte tra Siracusa e Ragusa”

Una rete elettrica nelle province di Siracusa e Ragusa che, pare, sarà potenziata e ammodernata con oltre 360 milioni di euro. Questo, quanto emerso dal confronto richiesto dal deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata con i rappresentanti istituzionali di Enel, a seguito dei disagi durante le ondate di caldo che hanno interessato il territorio.

”I problemi vissuti da cittadini – dice Cannata – famiglie e imprese nelle giornate più calde di luglio richiedevano risposte chiare e interventi concreti. Per questo, ho chiesto un confronto diretto con i rappresentanti istituzionali di Enel, per conoscere le cause delle criticità, verificare gli interventi effettuati e soprattutto comprendere quali investimenti siano previsti per rendere la rete più moderna, efficiente e resistente“.

Il piano E- Distribuzione per i fondi a Siracusa e Ragusa

Durante l’incontro è stato illustrato il piano programmato da E-Distribuzione per il triennio 2026-2028, che prevede investimenti per circa 179 milioni di euro nella provincia di Siracusa e 182 milioni in quella di Ragusa.

A metà luglio la Sicilia è stata interessata da temperature con una media giornaliera superiore del 12% rispetto allo stesso periodo del 2025 e picchi anomali sia nelle massime sia nelle minime. Situazione che ha sottoposto le infrastrutture elettriche a una pressione straordinaria. Le disalimentazioni sono state inizialmente contenute con manovre di controalimentazione da remoto e poi risolte anche con dispositivi di rialimentazione d’emergenza.

E-Distribuzione ha impiegato sul campo oltre 220 risorse operative e tecniche.

Prevenire nuove criticità e garantire un servizio affidabile

Luca Cannata ha fatto presente che “l’obiettivo deve essere prevenire nuove criticità e garantire un servizio sempre più affidabile, soprattutto di fronte a fenomeni climatici estremi che si verificano con crescente frequenza“.

Il programma di E-Distribuzione prevede circa 1,8 miliardi di euro di investimenti in Sicilia entro il 2028, con un incremento di circa l’80% rispetto al precedente piano triennale. Gli interventi combineranno l’ammodernamento e lo sviluppo della rete con le opere previste dal PNRR.

Risorse che che potrebbero produrre benefici anche sull’occupazione, sulle imprese della filiera e sulla crescita economica del territorio. Il deputato dichiara che continuerà a seguire l’attuazione degli interventi per rendere gli investimenti annunciati in cantieri e opere concrete per le province di Siracusa e Ragusa.