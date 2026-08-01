Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Energia, Ragusa, Sicilia, Siracusa

Cannata incontra Enel: “Oltre 360 milioni per una rete elettrica più forte tra Siracusa e Ragusa”

0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescere

Una rete elettrica nelle province di Siracusa e Ragusa che, pare, sarà potenziata e ammodernata con oltre 360 milioni di euro. Questo, quanto emerso dal confronto richiesto dal deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata con i rappresentanti istituzionali di Enel, a seguito dei disagi durante le ondate di caldo che hanno interessato il territorio.

I problemi vissuti da cittadini – dice Cannata – famiglie e imprese nelle giornate più calde di luglio richiedevano risposte chiare e interventi concreti. Per questo, ho chiesto un confronto diretto con i rappresentanti istituzionali di Enel, per conoscere le cause delle criticità, verificare gli interventi effettuati e soprattutto comprendere quali investimenti siano previsti per rendere la rete più moderna, efficiente e resistente“.

Il piano E- Distribuzione per i fondi a Siracusa e Ragusa

Durante l’incontro è stato illustrato il piano programmato da E-Distribuzione per il triennio 2026-2028, che prevede investimenti per circa 179 milioni di euro nella provincia di Siracusa e 182 milioni in quella di Ragusa.

A metà luglio la Sicilia è stata interessata da temperature con una media giornaliera superiore del 12% rispetto allo stesso periodo del 2025 e picchi anomali sia nelle massime sia nelle minime. Situazione che ha sottoposto le infrastrutture elettriche a una pressione straordinaria. Le disalimentazioni sono state inizialmente contenute con manovre di controalimentazione da remoto e poi risolte anche con dispositivi di rialimentazione d’emergenza.

E-Distribuzione ha impiegato sul campo oltre 220 risorse operative e tecniche.

Prevenire nuove criticità e garantire un servizio affidabile

Luca Cannata ha fatto presente che “l’obiettivo deve essere prevenire nuove criticità e garantire un servizio sempre più affidabile, soprattutto di fronte a fenomeni climatici estremi che si verificano con crescente frequenza“.

Il programma di E-Distribuzione prevede circa 1,8 miliardi di euro di investimenti in Sicilia entro il 2028, con un incremento di circa l’80% rispetto al precedente piano triennale. Gli interventi combineranno l’ammodernamento e lo sviluppo della rete con le opere previste dal PNRR.

Risorse che che potrebbero produrre benefici anche sull’occupazione, sulle imprese della filiera e sulla crescita economica del territorio. Il deputato dichiara che continuerà a seguire l’attuazione degli interventi per rendere gli investimenti annunciati in cantieri e opere concrete per le province di Siracusa e Ragusa.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts