Francofonte: i carabinieri estendono i controlli sul territorio

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Nuovi controlli estesi sul territorio nella zona di Francofonte da parte dei Carabinieri della Compagnia di Augusta coadiuvati dalla Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”.

Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio hanno denunciato in stato di libertà cinque persone ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga con l’identificazione di:

Un uomo di 49 anni denunciato perché alla guida di un’autovettura con targa clonata, risultata essere oggetto di un furto perpetrato ad Augusta. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.

Un 25enne in possesso di circa 5 grammi di cocaina, 12 grammi di marijuana e 2,5 di hashish, suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio.

Tre persone, tra i 36 e i 67 anni, denunciate per furto di energia elettrica. Presso le sono stati riscontrati allacci diretti e abusivi alla rete elettrica di distribuzione pubblica.

Una 50enne segnalata alla Prefettura quale assuntrice abituale di sostanze stupefacenti in possesso di marijuana per uso personale.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state anche identificate 51 persone, controllati 30 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per circa 1.890 euro.