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Sanità, Sicilia, Siracusa

Siracusa, Umberto I: intervento immediato per condizioni accettabili

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L’ospedale Umberto I di Siracusa, al centro di segnalazioni da parte delle organizzazioni sindacali per disfunzioni molto gravi. I rappresentanti dell’Osservatorio Civico individuano le problematiche che riguardano la struttura:

  • lunghe attese ormai croniche, ma sempre meno tollerabili, dei pazienti in Pronto Soccorso
  • il recente malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione del Pronto Soccorso e anche in altri reparti.

Quest’ultima criticità, allarmante, specie in questi giorni di temperature elevate e che richiede un intervento immediato: “Anche attraverso soluzioni provvisorie – dicono i rappresentanti – occorre garantire senza ulteriori ritardi condizioni dignitose sia per i pazienti sia per il personale sanitario, quotidianamente impegnato in un contesto già gravato da carenze di organico e sovraffollamento”.

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