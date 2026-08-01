Siracusa, Umberto I: intervento immediato per condizioni accettabili

L’ospedale Umberto I di Siracusa, al centro di segnalazioni da parte delle organizzazioni sindacali per disfunzioni molto gravi. I rappresentanti dell’Osservatorio Civico individuano le problematiche che riguardano la struttura:

lunghe attese ormai croniche, ma sempre meno tollerabili, dei pazienti in Pronto Soccorso

il recente malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione del Pronto Soccorso e anche in altri reparti.



Quest’ultima criticità, allarmante, specie in questi giorni di temperature elevate e che richiede un intervento immediato: “Anche attraverso soluzioni provvisorie – dicono i rappresentanti – occorre garantire senza ulteriori ritardi condizioni dignitose sia per i pazienti sia per il personale sanitario, quotidianamente impegnato in un contesto già gravato da carenze di organico e sovraffollamento”.