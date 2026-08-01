Auto in panne su tangenziale: traffico in tilt

Auto in panne sulla tangenziale di Catania: traffico in tilt sulla rampa per Siracusa, provvidenziale l’intervento della Polizia Stradale Momenti di forte disagio e apprensione nel pomeriggio sulla tangenziale di Catania, lungo la rampa di immissione in direzione Siracusa, dove un’autovettura è rimasta improvvisamente in panne a causa della rottura del motore.Il veicolo, fermatosi a pochi metri da una curva caratterizzata da scarsa visibilità, ha creato una situazione di potenziale pericolo per gli automobilisti in transito, provocando rallentamenti e il temporaneo blocco della circolazione.Determinante si è rivelato il rapido intervento degli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Lentini, che hanno immediatamente raggiunto il luogo della segnalazione. Dopo aver messo in sicurezza i passeggeri dell’auto, gli operatori hanno richiesto l’intervento del mezzo di soccorso e predisposto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della circolazione.Grazie al coordinamento delle operazioni e alla tempestività dell’intervento, il veicolo è stato rimosso in tempi rapidi, consentendo il graduale ripristino della normale viabilità e limitando i disagi agli automobilisti.L’episodio conferma ancora una volta l’importanza della presenza della Polizia Stradale lungo le principali arterie di collegamento, il cui intervento si è rivelato fondamentale per evitare conseguenze ben più gravi in un tratto particolarmente delicato della rete viaria.