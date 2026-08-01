Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Cronaca

Auto in panne su tangenziale: traffico in tilt

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Auto in panne sulla tangenziale di Catania: traffico in tilt sulla rampa per Siracusa, provvidenziale l’intervento della Polizia Stradale Momenti di forte disagio e apprensione nel pomeriggio sulla tangenziale di Catania, lungo la rampa di immissione in direzione Siracusa, dove un’autovettura è rimasta improvvisamente in panne a causa della rottura del motore.Il veicolo, fermatosi a pochi metri da una curva caratterizzata da scarsa visibilità, ha creato una situazione di potenziale pericolo per gli automobilisti in transito, provocando rallentamenti e il temporaneo blocco della circolazione.Determinante si è rivelato il rapido intervento degli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Lentini, che hanno immediatamente raggiunto il luogo della segnalazione. Dopo aver messo in sicurezza i passeggeri dell’auto, gli operatori hanno richiesto l’intervento del mezzo di soccorso e predisposto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della circolazione.Grazie al coordinamento delle operazioni e alla tempestività dell’intervento, il veicolo è stato rimosso in tempi rapidi, consentendo il graduale ripristino della normale viabilità e limitando i disagi agli automobilisti.L’episodio conferma ancora una volta l’importanza della presenza della Polizia Stradale lungo le principali arterie di collegamento, il cui intervento si è rivelato fondamentale per evitare conseguenze ben più gravi in un tratto particolarmente delicato della rete viaria.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts