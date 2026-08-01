Floridia: 30 anni dopo si ritrova la V B del Liceo “Leonardo da Vinci” e crea un comitato spontaneo

Certi incontri possono riportare alla memoria un passato nostalgico e pieno di emozioni. Così è stato 30 anni dopo il conseguimento del diploma a Floridia per la classe V B del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”.

Nonostante professioni, impegni e strade differenti il legame tra i compagni di classe è rimasto saldo. Ne è testimone il tempo: negli anni infatti, non sono mancati momenti di condivisione e occasioni per ritrovarsi.

Durante la serata è stato ricordato Davide Triolo, prematuramente scomparso, ripercorrendo insieme i momenti più belli vissuti tra i banchi di scuola e le esperienze che hanno segnato gli anni del liceo.

Nel corso dell’incontro, la V B ha deciso di costituirsi in un comitato spontaneo per coinvolgere anche le altre due classi diplomatesi nello stesso anno, la V A e la V C, e organizzare tra settembre e ottobre un momento celebrativo presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Floridia.

Un modo per condividere gli anni di una tappa fondamentale nella formazione umana e culturale di un’intera generazione di studenti e ricordare che i legami profondi superano il tempo.