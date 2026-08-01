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Politica

Catania: Forza Italia rilancia l’unità per le sfide del 2027

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Forza Italia riparte da Catania con un messaggio di unità e una nuova organizzazione politica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Nel corso di una riunione svoltasi questa mattina nel capoluogo etneo, i vertici regionali e provinciali del partito hanno definito una linea condivisa per rafforzare la presenza sul territorio e avviare il percorso politico e organizzativo che condurrà alle sfide del 2027.

All’incontro hanno preso parte il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, l’europarlamentare e segretario provinciale Marco Falcone, il deputato nazionale Giuseppe Castiglione, i deputati regionali Nicola D’Agostino e Salvo Tomarchio, oltre al segretario di Forza Italia Grande Città Massimo Pesce.

Tra le principali novità emerse dalla riunione, l’istituzione di un coordinamento stabile tra il segretario provinciale e i parlamentari della provincia di Catania. L’obiettivo è quello di condividere in maniera collegiale le decisioni strategiche riguardanti il territorio, rafforzando il dialogo interno e rendendo più efficace l’azione politica del partito.

Al termine dell’incontro, i partecipanti hanno diffuso una dichiarazione congiunta nella quale sottolineano il clima costruttivo del confronto e la volontà di proseguire lungo un percorso unitario.

“È stato un confronto franco e positivo, che ha sancito la volontà comune di rafforzare la collegialità e la condivisione degli obiettivi. Lavoreremo insieme per consolidare l’organizzazione del partito sul territorio e rendere Forza Italia sempre più forte e pronta ad affrontare, con unità e responsabilità, le sfide del 2027”, dichiarano congiuntamente i partecipanti alla riunione.

L’iniziativa rappresenta un primo passo nel processo di riorganizzazione del partito in provincia di Catania, con l’obiettivo di rafforzarne la struttura e consolidare la presenza politica in vista delle prossime competizioni elettorali.

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