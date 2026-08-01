Avola cardioprotetta: più defibrillatori nei punti chiave della città

Presidi in grado di garantire la sicurezza e salvare la vita 24 ore su 24. È la proposta del Comitato locale di Futuro Nazionale fatta all’Amministrazione di Avola che su questo aspetto presenta delle lacune.



Intervenire nei primi minuti in caso di arresto cardiaco può fare la differenza tra la vita e la morte e la richiesta vede appunto lo stanziamento nei luoghi strategici della città di colonnine DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) protette, segnalate e adeguatamente geolocalizzabili tramite applicazioni dei telefoni cellulari.



«Oltre ai dispositivi già installati in piazza Umberto I e al campo sportivo – dichiara Vincenzo Marino, referente locale del partito politico fondato dal generale Vannacci – chiediamo che vengano al più presto posizionati altri defibrillatori nella nuova piazza Esedra, al parco Robinson, al Borgo marinaro e nella zona del mercato del giovedì. Tutte aree ad alta densità di frequentazione, soprattutto nel periodo estivo».



La salute pubblica è un bene comune e investire in defibrillatori significherebbe, per il partito, investire sulla vita di ogni cittadino e turista che sceglie Avola. «Confidiamo che l’Amministrazione – prosegue Marino – voglia valutare positivamente questa nostra proposta costruttiva, promuovendo inoltre una capillare campagna informativa e garantendo un aggiornamento costante della mappa dei DAE.

Consideriamo che Avola ha poco più di trentamila abitanti, ma d’estate nei periodi di picco la popolazione residente triplica. La prevenzione salva vite. Facciamone una priorità».