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Palazzolo Acreide, Politica, Sicilia

Palazzolo, Gennuso (FI) al sindaco Gallo:“Braccio corto con i ringraziamenti ma lungo con le polemiche”

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Il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso replica in merito alle dichiarazioni del sindaco di Palazzolo Acreide Salvatore Gallo: “Leggo con sorpresa le dichiarazioni del sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, che si è detto persino disposto a rispedire al mittente il contributo assegnato dalla Regione Siciliana. Chi amministra una comunità dovrebbe guardare al quadro complessivo degli interventi e non limitarsi a quella che personalmente ritengo una sterile polemica politica”.

Se il sindaco ritiene insufficienti alcune risorse è legittimo che lo dica, ma avrebbe anche potuto manifestare apprezzamento per l’attenzione che il Governo Schifani ha riservato in questi anni a Palazzolo Acreide. Penso, ad esempio, ai 150 mila euro destinati alla sistemazione della Strada dei Tre Santoni, un intervento importante per il territorio e attualmente in corso d’opera, così come ai numerosi finanziamenti arrivati nel corso degli anni per la cultura, le attività produttive e per le iniziative di promozione della Sicilia. Su tutto questo, però, non ho sentito e nemmeno letto o sentito una sola parola di ringraziamento. Ritengo sia più corretto e opportuno valutare l’insieme delle risorse ottenute e riconoscere il lavoro svolto quando porta benefici concreti alla propria comunità”.

Ho la sensazione – conclude Gennuso – che la campagna elettorale sia già iniziata e che si sia scelto di ricercare visibilità attraverso una contrapposizione continua con il Governo regionale, discriminando il lavoro portato avanti dal Presidente Renato Schifani e sminuire l’impegno a favore di Palazzolo Acreide”.

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