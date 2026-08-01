Siracusa: tolleranza zero contro la guida pericolosa e non conforme alle regole della strada

Secondo quanto disposto dal Prefetto Chiara Armenia nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sul fenomeno dell’incremento dei morti sulle strade del siracusano il Questore ha pianificato, per il periodo estivo, un servizio straordinario interforze di controllo del territorio.

L’obiettivo è dare risposte concrete alla maggiore richiesta di sicurezza e di presenza sul territorio delle forze di polizia dati atteggiamenti non conformi alle regole del codice della strada e il disturbo che i cittadini ricevono dal passaggio reiterato nelle ore serali e notturne da indisciplinati motociclisti con veicoli particolarmente rumorosi.



Nella serata di ieri 31 luglio le pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio soprattutto nel quartiere residenziale della Pizzuta dove si sono registrati schiamazzi e corse di veicoli rumorosi seguiti da alcuni esposti dei residenti.

Le linee guida basate su prevenzione e repressione delle condotte illecite alla guida dei mezzi hanno portato all’identificazione di 76 persone, 37 controlli di autovetture e 36 motocicli. 14 sono state le sanzioni amministrative, specie per mancata revisione del mezzo, per guida senza patente e per eccessiva rumorosità del dispositivo di scarico.

“I servizi di prevenzione, sicurezza e repressione dei fenomeni di guida pericolosa e rumorosa proseguiranno nelle prossime settimane in città e nei centri della provincia, confidando nella civiltà degli utenti e nell’opera educatrice delle famiglie che svolgono in queste dinamiche un ruolo fondamentale in chiave preventiva”.